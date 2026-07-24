ŞİÖ Zirvesi Bişkek'te Toplanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ŞİÖ Zirvesi Bişkek'te Toplanıyor

ŞİÖ Zirvesi Bişkek\'te Toplanıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırgızistan, ŞİÖ Zirvesi'nde Afrika Birliği ile işbirliğini ele alacak ve çeşitli konuları görüşecek.

ÇOLPON- Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'nde, liderlerin ŞİÖ Sekreterliği ile Afrika Birliği arasında işbirliği kurulmasını ele alacağı bildirildi.

ŞİÖ Genel Sekreteri Nurlan Yermekbayev, ülkenin turizm ve kültür merkezi Çolpon-Ata şehrinde düzenlenen ŞİÖ Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Kırgızistan'ın dönem başkanlığında yapılacak ŞİÖ Devlet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıklarına değinen Yermekbayev, örgütün uluslararası ilişkilerinin daha da genişletilmesine özel önem verileceğini belirterek, "Şanghay İşbirliği Örgütü Sekreterliği ile Afrika Birliği arasında işbirliği kurulmasına ilişkin bir karar, devlet başkanlarının değerlendirmesine sunulacak." dedi.

Yermekbayev, Afrika Birliği ile işbirliği girişimine ek olarak, zirvede ulaştırma, yapay zeka, dijital teknolojiler, enerji, çevre, sağlık, eğitim, turizm ve acil durum önleme konularında ortaklığı geliştirmeyi amaçlayan belgelerin de görüşülmesinin planlandığını kaydetti.

Zirvede güvenlik konularına da önem verileceğini anımsatan Yermekbayev, liderlerin, "nükleer güvenlik için çok taraflı ortaklığın güçlendirilmesine ilişkin" bildirgeyi kabul etmeleri için öneride bulunacağını aktardı.

Kırgızistan'ın dönem başkanlığına övgü

Yermekbayev, mevcut ŞİÖ Dönem Başkanlığını yürüten Kırgızistan'ın kapsamlı ve anlamlı çalışmalarını takdirle karşıladıklarını belirterek, "Kırgızistan tarafı, başkanlığı boyunca yıl dönümü zirvesi için hazırlıkların yüksek bir tempoda yürütülmesini sürekli olarak sağlamış, tüm kilit alanlarda işbirliğini aktif olarak teşvik etmiş ve zengin gündemin şekillenmesine önemli katkılarda bulunmuştur." dedi.

ŞİÖ'nün 25. yıl dönümüne adanan zirvenin örgüt tarihi açısından bir dönüm noktası olacağını vurgulayan Yermekbayev, "Bu zirve teşkilatın geride kalan çeyrek asırlık yolculuğunu özetlemeyi, gelecekteki gelişimi için stratejik kılavuzlar belirlemeyi ve geniş bir yelpazedeki işbirliğine yeni bir siyasi ivme kazandırmayı amaçlamaktadır. Son yılların en kapsamlı belge paketlerinden biri devlet başkanlarının değerlendirmesine sunulacaktır." görüşünü paylaştı.

Kırgızistan'ın zirve hazırlıklarını en üst düzeyde tamamladığını ifade eden Yermekbayev, Dışişleri Bakanlığına, ulusal koordinatörlere ve tüm uzmanlara katkılarından ötürü teşekkür etti.

Şanghay İşbirliği Örgütü

Örgütün temelleri 1996 yılında, Çin, Rusya, Kırgızistan, Tacikistan ve Kazakistan'ın sınır bölgelerinin silahsızlandırılması ve bölgesel işbirliğinin teşvik edilmesi amacıyla oluşturduğu Şanghay Beşlisi ile atıldı. Resmen 15 Haziran 2001'de kurulan örgüte, 2001'de Özbekistan, 2017'de Hindistan ve Pakistan, 2023'te İran, 2024'te Belarus tam üye olmuştu.

Diyalog ortaklığı için 2011'de başvuruda bulunan Türkiye'nin bu statüsü 7 Haziran 2012'de Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen ŞİÖ Devlet Başkanları Zirvesi'nde onaylanmıştı.

Kırgızistan, 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Bişkek'te düzenlenecek ŞİÖ Devlet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Kaynak: AA

Şanghay İşbirliği Örgütü, Kırgızistan, Politika, Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞİÖ Zirvesi Bişkek'te Toplanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya’da banka şubesindeki rehine krizi bir kişinin ölümüyle son buldu Almanya'da banka şubesindeki rehine krizi bir kişinin ölümüyle son buldu
Çorlu’da patlamadan son anda kaçış Çorlu'da patlamadan son anda kaçış
CHP’de Aydın il yönetimi ile İzmir’deki 7 ilçe örgütü toplu halde istifa etti CHP'de Aydın il yönetimi ile İzmir'deki 7 ilçe örgütü toplu halde istifa etti
Bahçeli’nin CHP’yi karıştıran “hazine yardımı“ önerisine Kılıçdaroğlu’ndan yanıt Bahçeli'nin CHP'yi karıştıran "hazine yardımı" önerisine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt
Mersin’de aynı balkonda ikinci elektrik faciası: 1,5 yaşındaki torununu kaybeden anneanne yaralandı Mersin'de aynı balkonda ikinci elektrik faciası: 1,5 yaşındaki torununu kaybeden anneanne yaralandı
Beykoz’da yasağa rağmen denize giren kişi boğuldu Beykoz'da yasağa rağmen denize giren kişi boğuldu

17:40
Yeni Parti’nin grup başkanvekilleri belli oldu
Yeni Parti'nin grup başkanvekilleri belli oldu
17:33
En düşük emekli aylığı düzenlemesi Meclis’ten geçti
En düşük emekli aylığı düzenlemesi Meclis'ten geçti
17:20
Özgür Özel başkanlığındaki Yeni Parti, Yargıtay resmi sitesine işlendi
Özgür Özel başkanlığındaki Yeni Parti, Yargıtay resmi sitesine işlendi
17:20
İstifaların ardından Kılıçdaroğlu harekete geçti: İşte ilk adımı
İstifaların ardından Kılıçdaroğlu harekete geçti: İşte ilk adımı
16:47
Özgür Özel, Yeni Parti’nin genel başkanı seçildi
Özgür Özel, Yeni Parti’nin genel başkanı seçildi
16:25
Haluk Levent’e bir darbe de Fatih Altaylı’dan: İfadesinde neler anlattı neler
Haluk Levent'e bir darbe de Fatih Altaylı'dan: İfadesinde neler anlattı neler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 17:51:54. #7.12#
SON DAKİKA: ŞİÖ Zirvesi Bişkek'te Toplanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.