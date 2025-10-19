Sırakaya'dan Erhürman'a Tebrik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sırakaya'dan Erhürman'a Tebrik

19.10.2025 22:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zafer Sırakaya, Tufan Erhürman'ı tebrik ederek KKTC'ye olan desteklerini vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, "Cumhurbaşkanlığına seçilen Sayın Tufan Erhürman'ı tebrik ediyor, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra yaptığı açıklamaları takdirle karşıladığımızın altını çizerek, seçim sürecini olgunlukla tamamlayan tüm Kıbrıs Türk halkına demokrasiye olan inanç ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

NSosyal hesabından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) cumhurbaşkanı seçimine ilişkin paylaşımda bulunan Sırakaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin, Kıbrıs Türk halkının demokratik iradesinin barış, istikrar ve refah yolunda hayırlara vesile olmasını diledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, paylaşımında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığına seçilen Sayın Tufan Erhürman'ı tebrik ediyor, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra yaptığı açıklamaları takdirle karşıladığımızın altını çizerek seçim sürecini olgunlukla tamamlayan tüm Kıbrıs Türk halkına demokrasiye olan inanç ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum."

Görev süresi boyunca Türkiye ile güçlü bir işbirliği içerisinde hareket eden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda haklı davasını kararlılıkla savunan Ersin Tatar'a da Ada halkına ve Türkiye-KKTC kardeşliğine yaptığı kıymetli katkılardan dolayı teşekkür eden Sırakaya, yeni dönemde de Türkiye Cumhuriyeti ve AK Parti olarak her daim Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarını uluslararası platformlarda kararlılıkla savunmaya dün olduğu gibi bundan sonra da devam edeceklerini vurguladı.

Sırakaya, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'nin garantörlük vasfı, Kıbrıs Türkü'nün güvenliği, özgürlüğü ve geleceği açısından vazgeçilmezdir. Bu sorumluluk bilinciyle, iki devletli çözüm vizyonumuz doğrultusunda KKTC'nin uluslararası alanda daha güçlü bir şekilde temsil edilmesini desteklemeyi sürdüreceğiz.

Seçim sonuçlarının tüm Kıbrıs Türk halkına huzur, istikrar ve demokrasi dolu bir gelecek getirmesini temenni ediyorum."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Zafer Sırakaya, Yerel Haberler, Politika, AK Parti, Güncel, Kıbrıs, Kıbrıs, Dünya, Tatar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sırakaya'dan Erhürman'a Tebrik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasi kariyeri bitti Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyeri bitti
E-Devlet’te yeni dönem Hizmeti duyan platforma akın ediyor E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor
14 yaşındaki çocuk babasını silahla öldürdü 14 yaşındaki çocuk babasını silahla öldürdü
Bodrum açıklarında göçmen faciası Ölü sayısı 14’e yükseldi Bodrum açıklarında göçmen faciası! Ölü sayısı 14'e yükseldi
Özel’den CHP kurultay iptali davasının reddedilmesine ilk yorum Özel'den CHP kurultay iptali davasının reddedilmesine ilk yorum
Türkiye’de yok satıyor Alman otomotiv devi 2 modelin üretimini durduruyor Türkiye'de yok satıyor! Alman otomotiv devi 2 modelin üretimini durduruyor

12:23
Vergi düzenlemesi sonrası telefon fiyatları düşecek İşte etiketleri değişecek modeller
Vergi düzenlemesi sonrası telefon fiyatları düşecek! İşte etiketleri değişecek modeller
12:23
Siyasetten çekilen Meral Akşener sessizliğini bozdu
Siyasetten çekilen Meral Akşener sessizliğini bozdu
11:45
Salonda kıyamet koptu İşte Ali Koç’un Fenerbahçe’ye cebinden verdiği para
Salonda kıyamet koptu! İşte Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği para
11:11
Terör örgütü PKK: Yarın tarihi bir adım atacağız
Terör örgütü PKK: Yarın tarihi bir adım atacağız
10:53
3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış’a teşhis koyuldu
3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'a teşhis koyuldu
10:53
Adana’da 8 Milyon Dolandırıcılık Operasyonu
Adana'da 8 Milyon Dolandırıcılık Operasyonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2025 12:41:52. #7.13#
SON DAKİKA: Sırakaya'dan Erhürman'a Tebrik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.