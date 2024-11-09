Şiraz, Pilatesle 6 Kilo Verdi, Yeni Yuvasını Arıyor - Son Dakika
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Şiraz, Pilatesle 6 Kilo Verdi, Yeni Yuvasını Arıyor

Şiraz, Pilatesle 6 Kilo Verdi, Yeni Yuvasını Arıyor

Kedi Şiraz, sahibi öldükten sonra yeni bir yuva arıyor. Hayvan, pilatesle 6 kilo verdi.

09.11.2024 11:47
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Pilates yaparak verdiği 6 kilo ile ünlenen kedi Şiraz, sahibinin hayatını kaybetmesi nedeniyle yeni yuvasını arıyor.

Gülendam Dikkatli'nin 2,5 aylıkken sahiplendiği ve Şiraz ismini verdiği kedisi, kısırlaştırma operasyonundan sonra zamanla aşırı kilo aldı. Dikkatli, 4 yaşındaki kedisinin kısa sürede yaklaşık 10 kiloya yaklaştığını fark ederek veteriner fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezine götürmeye başladı.

Veteriner hekim Bahri Terzi ile veteriner teknikeri ve fizyoterapisti Yağmur Denli'nin gözetiminde tedavi görmeye başlayan, her gün koşu bandı ve pilates topuyla egzersiz yaptırılan Şiraz, havuzda da yüzerek yaklaşık 5 ayda 6 kilo verdi.

Sağlığına kavuşan Şiraz'ın sahibi Gülendam Dikkatli, temmuz başında yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybetti. Torunu Beyza Dikkatli'nin alerjisi çıkması sonucu Şiraz, 2 aydır hayatına veteriner kliniğinde devam etmeye başladı.

Fizyoterapisti Yağmur Denli, tedavi sürecinde yanında olduğu Şiraz'a mutlu olacağı yeni yuvasını arıyor.

"Pilates yaparken ve fit haliyle ünlü oldu"

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Denli, Şiraz'ın havuzdaki kızgın surat ifadesi, pilates yaparkenki huysuzluğuyla meşhur olduğunu söyledi.

Denli, "Şiraz 6 ay önce kilo problemiyle geldi. Birazcık da tembel olduğu için kısırlaştırmayla birlikte de metabolizması yavaşladı. Fazla tembel, önüne topu attığınızda ona vurmaya bile yeltenmeyen bir kediydi. Bundan dolayı da fazla kiloları vardı. Pilates yaptık, yüzdük, biraz da diyete girdik. 6 aylık bir sürede 6 kilo verdi. Bu dönemde bayağı da meşhur oldu. Şiraz özellikle diyetisyenlerin sosyal medya sayfalarında yayınlandı ve kilo sorunu olan kişiler tarafından biraz örnek alınmaya başlandı. Pilates yaparken ve fit haliyle bayağı ünlü oldu." ifadelerini kullandı.

Şiraz'ın egzersizlere ilk başladığı zaman biraz agresif olduğunu belirten Denli, alışana kadar tepkilerinin çok sert olduğunu söyledi.

Denli, Şiraz'ın bir süre sonra alışmaya başladığını kaydederek, "Alışması sakin olduğu anlamına gelmiyor. Canı egzersiz yapmak istemediği her an tepkisini gösteriyordu. Şu an 3,5 kilo. Kilosunu kontrol altında tutuyoruz. Şu an çok daha hareketli, daha fazla oyun oynayan kedi haline geldi." dedi.

"Eski kilosuna gelmesini engelleyecek güzel bir yuva olursa sahiplendireceğiz"

Denli, Şiraz'ı takip şartıyla sahiplendireceklerini söyleyerek, "Çünkü uzun süre emek verdik ve sahiplerinin de aslında göz bebeğiydi. Sahipleri Şiraz ile iletişimi koparmadı, halen takipteler. Şiraz'ın takibini yapabileceğimiz, sağlıklı bir şekilde bakabilecek, tekrar eski kilosuna gelmesini engelleyecek güzel bir yuva olursa sahiplendireceğiz. Ankara içinde sahiplendirmek istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şiraz, Pilatesle 6 Kilo Verdi, Yeni Yuvasını Arıyor - Son Dakika

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