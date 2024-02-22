Sırbistan'da düzenlenen turizm fuarına 150'den fazla Türk firması katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sırbistan'da düzenlenen turizm fuarına 150'den fazla Türk firması katıldı

Sırbistan\'da düzenlenen turizm fuarına 150\'den fazla Türk firması katıldı

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Uluslararası Turizm Fuarı'na, 150'den fazla Türk firması katılım gösterdi. Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, fuarı ziyaret ederek, Türkiye standındaki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Aksoy, Türkiye'den fuara katılan firma sayısının artmasının Sırbistan pazarına olan ilginin bir göstergesi olduğunu belirtti. Ayrıca, Türkiye'den Sırbistan'ı ziyaret eden vatandaş sayısının artmasıyla Türk Hava Yolları ile karşılıklı uçuşların artırıldığını ve Antalya'ya doğrudan seferlerin başlamasıyla Sırbistan'dan Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısının 500 binlere çıkarılabileceğini ifade etti. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Erkan Yağcı ise Sırbistan'daki fuarın bölgenin en önemli etkinliklerinden biri olduğunu ve Türkiye'nin turist sayısını artırmak için gelişmekte olan pazarları desteklemesi gerektiğini belirtti.

22.02.2024 17:21  Güncelleme: 17:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 45'incisi düzenlenen Uluslararası Turizm Fuarı'na, 150'den fazla Türk firması katılım gösterdi.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, fuardaki Türkiye standını ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Aksoy, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'den fuara 150'yi aşkın firmanın katıldığını, bunun da Sırbistan pazarına olan ilginin göstergesi olduğunu söyledi.

Birkaç sene öncesine kadar Türkiye'den 5-10 firmanın fuara katılım gösterdiğini belirten Büyükelçi Aksoy, şöyle konuştu:

"Geçen sene Türkiye'den Sırbistan'ı ziyaret eden vatandaşımızın sayısı 200 bini aştı, aynı şekilde son 2 yılda da Sırbistan'dan Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısı 300 binin üzerine çıktı, bunlar çok memnun edici gelişmeler. Biz de çalışmalarımızla Türk Hava Yolları ile birlikte karşılıklı uçuşları artırıyoruz. Türk Hava Yolları, Air Serbia ile beraber, Pegasus'u da bunun içine dahil edelim, günde 6 bazen 7 sefer İstanbul'a uçuyor. Ankara'ya, İzmir'e doğrudan seferler var. Bizim en büyük amacımız en yakın zamanda Antalya'ya doğrudan seferlerin başlaması."

Aksoy, Antalya'ya seferlerin başlamasıyla Sırbistan'dan Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısını 500 binlere çıkarabileceklerini ifade etti.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Erkan Yağcı ise Sırbistan'daki fuarın bölgenin en önemli etkinliklerinden biri olduğunu dile getirerek, kendilerinin de her yıl burada yer aldıklarını söyledi.

Türkiye turizminin 2023'te turist sayısı bakımından en yüksek seviyeye ulaştığını belirten Yağcı, "Turist sayısının 2024'te 60 milyona ulaşması için bir hedef var, bu hedefe ulaşmak için de gelişmekte olan pazarların desteklenmesi ve büyütülmesi gerektiğine inanıyoruz. Sırbistan da bu pazarlardan biri, çalışmalar yapmak için sektör olarak buradayız." dedi.

Belgrad'da 27 ülkeden 400'ün üzerinde katılımcının yer aldığı ve 45'incisi düzenlenen turizm fuarı, 25 Şubat'a kadar devam edecek.???????

Kaynak: AA

Türk Hava Yolları, Sırbistan, Türkiye, Antalya, Belgrad, turist, Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sırbistan'da düzenlenen turizm fuarına 150'den fazla Türk firması katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 05:55:04. #1.12#
SON DAKİKA: Sırbistan'da düzenlenen turizm fuarına 150'den fazla Türk firması katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement