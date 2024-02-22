Sırbistan\'da düzenlenen turizm fuarına 150\'den fazla Türk firması katıldı

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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 45'incisi düzenlenen Uluslararası Turizm Fuarı'na, 150'den fazla Türk firması katılım gösterdi.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, fuardaki Türkiye standını ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Aksoy, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'den fuara 150'yi aşkın firmanın katıldığını, bunun da Sırbistan pazarına olan ilginin göstergesi olduğunu söyledi.

Birkaç sene öncesine kadar Türkiye'den 5-10 firmanın fuara katılım gösterdiğini belirten Büyükelçi Aksoy, şöyle konuştu:

"Geçen sene Türkiye'den Sırbistan'ı ziyaret eden vatandaşımızın sayısı 200 bini aştı, aynı şekilde son 2 yılda da Sırbistan'dan Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısı 300 binin üzerine çıktı, bunlar çok memnun edici gelişmeler. Biz de çalışmalarımızla Türk Hava Yolları ile birlikte karşılıklı uçuşları artırıyoruz. Türk Hava Yolları, Air Serbia ile beraber, Pegasus'u da bunun içine dahil edelim, günde 6 bazen 7 sefer İstanbul'a uçuyor. Ankara'ya, İzmir'e doğrudan seferler var. Bizim en büyük amacımız en yakın zamanda Antalya'ya doğrudan seferlerin başlaması."

Aksoy, Antalya'ya seferlerin başlamasıyla Sırbistan'dan Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısını 500 binlere çıkarabileceklerini ifade etti.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Erkan Yağcı ise Sırbistan'daki fuarın bölgenin en önemli etkinliklerinden biri olduğunu dile getirerek, kendilerinin de her yıl burada yer aldıklarını söyledi.

Türkiye turizminin 2023'te turist sayısı bakımından en yüksek seviyeye ulaştığını belirten Yağcı, "Turist sayısının 2024'te 60 milyona ulaşması için bir hedef var, bu hedefe ulaşmak için de gelişmekte olan pazarların desteklenmesi ve büyütülmesi gerektiğine inanıyoruz. Sırbistan da bu pazarlardan biri, çalışmalar yapmak için sektör olarak buradayız." dedi.

Belgrad'da 27 ülkeden 400'ün üzerinde katılımcının yer aldığı ve 45'incisi düzenlenen turizm fuarı, 25 Şubat'a kadar devam edecek.???????