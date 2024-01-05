Sırbistan\'da muhalefet lideri Sandulovic\'in, güvenlik ajansınca saldırıya uğradığı iddiası

Sırbistan'daki muhalefet partilerinden Cumhuriyetçi Parti Genel Başkanı Nikola Sandulovic'in, Güvenlik Bilgi Ajansının (BIA) saldırısına uğradığı ve hastaneye götürüldüğü iddia edildi.

Muhalefet liderlerinden Sandulovic, Kosova Kurtuluş Ordusu'nun (UÇK) kurucu komutanlarından Adem Jashari ve ailesinin şehitliğinin bulunduğu Prekaz köyünü ziyaret ettiğine dair görüntüleri sosyal medyasında paylaşarak, "Prekaz'daki suçsuz Arnavut kurbanlar ve Jashari ailesinin mezarlarını ziyaret eden tek Sırp yetkili benim. Burada yapılanları kabul etmeyen Sırplar adına özür ve af diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Bu paylaşımın üzerine Sandulovic'in, "Sırplara karşı nefret söylemleri yaydığı" şüphesiyle BIA görevlileri tarafından gözaltına alındığı ifade edilirken, aile bireyleri, muhalefet liderinin başkent Belgrad'daki hastanede olduğunu öğrendiklerini ve durumunun ciddi olduğunu belirtti.

Sandulovic'in kızı Klara, yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Eşi dün evin kapısını açık bir şekilde bulmuş ve babam hiçbir yerde yokmuş. Hemen polise haber vermiş, onlar da babamın güvenli bir yerde olduğunu aktarmışlar. Bu sabah da hastanede olduğunu öğrendik. Bize kimse haber vermedi." dedi.

Babasının hareketsiz olduğunu söyleyen Klara Sandulovic, "2 yıl önce zehirlemeye çalıştılar. Yine aynı durumdan şüpheleniyoruz. BIA, babamı gözaltına aldığını iddia ederek kaçırdı ve saldırdı. Arkasından da hastaneye götürdü." diye konuştu.

Sandulovic'in hareketsiz ve saldırıya uğradığını gösteren görüntüler sosyal medyada kısa süre içerisinde büyük tepki topladı.

Birçok sosyal medya kullanıcısı paylaşımlarında, saldırının "Sırbistan hükümetince" yapıldığını savunarak, Avrupa Birliği'nden (AB) Sırbistan'ın üyelik sürecinin askıya alınmasını talep etti.

Kosova Başbakanı Kurti'de de tepki gösterdi

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Sandulovic'in "felç olduğu" yönündeki iddialarla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kurti, paylaşımında, "Sandulovic'in, Sırp gizli servisinin şiddetli dayakları nedeniyle felç olduğu" yönündeki haberlerden derin endişe duyduğunu bildirdi.

Yaşananların Sandulovic'in "Sırbistan'ın Kosova'daki soykırım kampanyası sırasında işlediği suçlar" için özür dilemesinin ardından gerçekleştiğini vurgulayan Kurti, "Bu tarif edilemez vahşet, Sırp hükümetinin vatandaşlarına gerçeği kabul etme ve uzlaşma arayışına girme cesareti göstermeleri karşılığında dayattığı bedeli temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

Prekaz Katliamı

Yaklaşık 5 bin kişiden oluşan Sırp güçleri, 5-7 Mart 1998'de Adem Jashari'nin Prekaz köyündeki evini ablukaya alarak, tank ve ağır silahlarla düzenledikleri saldırılarda aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu 56 kişiyi katletti. Katliamdan yalnızca Hamza Jashari'nin 10 yaşındaki kızı Besarta kurtulabildi.

"Prekaz Katliamı" olarak anılan saldırı, ülkeye NATO tarafından uluslararası müdahale yapılması konusunda dönüm noktalarından biri olarak kabul ediliyor.

Uluslararası Af Örgütü, Jashari ailesine yönelik yapılan saldırının ardından yayımladığı raporda, "Tüm bulgular, saldırının UÇK askerlerini yakalamayı değil, onları ve ailelerini öldürmeyi amaçladığını kanıtlıyor." değerlendirmesine yer verdi.