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- Sırbistan, Fransa'dan 12 adet Rafale savaş uçağı satın alacak

BELGRAD - Sırbistan, Fransa'dan 2,7 milyar euroya 12 adet Rafale savaş uçağı satın alacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Sırbistan Sarayı'nda bir araya geldi. Fransa ve Sırbistan, Sırbistan'a Rafale savaş uçağı satışı dahil iki ülke arasında çeşitli alanlarda iş birliği öngören 12 anlaşma imzaladı.

Sırbistan'a 12 adet Rafale savaş uçağı satışına ilişkin anlaşmaya Sırbistan Savunma Bakanı Bratislav Gasic ve Fransız Dassault Havacılık CEO'su Eric Trappier imza attı. Sırbistan ve Fransa arasındaki uzun müzakereler ardından gerçekleşen Rafale satışı, uluslararası basın tarafından Sırbistan'ın geleneksel müttefiki ve silah tedarikçisi Rusya'dan stratejik açıdan uzaklaşması yönünde bir sinyal olarak değerlendirildi.

Sırbistan ve Fransa hükümet yetkilileri tarafından imzalanan diğer anlaşmalar arasında altyapı, tarım ve gıda, bilim ve teknoloji, turizm, sağlık, madencilik, finans ve nükleer enerji gibi konularda iş birliği öngören belgeler yer aldı.

"AB'nin güçlü bir Sırbistan'a ihtiyacı var"

İmza töreninin ardından Vucic ile ortak basın toplantısı gerçekleştiren Macron, Avrupa Birliği'nin güçlü bir Sırbistan'a ihtiyaç duyduğunu söyledi. Sırbistan'ın yerinin Avrupa Birliği olduğunu ifade eden Macron, "Çok fazla gerginlik söz konusu ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ile birlikte savaş, Avrupa'ya geri döndü. Avrupa Birliği ve üye ülkeler, güçlü ve demokratik bir Sırbistan'a ihtiyaç duyuyor. Sırbistan'ın ihtiyacı ise güçlü ve bağımsız bir Avrupa ki böylece Sırbistan'ın menfaatleri korunabilsin. Sırbistan'ın yeri AB'dir. Sırbistan burada önemli bir rol oynayabilir ve Batı Balkanlar için bir örnek oluşturabilir" dedi.

Macron, "Rafale uçaklarının tercihi, açık bir şekilde uzun vadeli bir ittifaka yönelik iradeyi ortaya koymaktadır. Savunmamızı inşa ediyor ve operasyonel olarak bağımsız olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sırbistan'da Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve çevreci grupların protestolarına neden olan lityum madeni projesi konusuna da değinen Macron, "Burada ihtirasın ne denli hararetli olduğunu görüyorum. Fransa'da da bu alanda projelerimiz var ve bu projelerin çevreyi koruma standartlarına uygun olmasını sağlamak için hükümetlerin iş birliği yapması önem arz ediyor. Bu konuda size yardımcı olabiliriz ancak tüm kararlar Sırbistan'a aittir. Kararları Sırbistan, bağımsız bir şekilde kendisi alacaktır" dedi.

"2,7 milyar euro değerinde 12 Rafale satın alıyoruz"

Vucic ise Macron ile gerçekleştirdiği ikili görüşmenin detayları ve iki ülke arasında imzalanan anlaşmalara ilişkin bilgi verdi. Macron ile uzun görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve görüşmelerin gece geç saatlere kadar devam edeceğini açıklayan Vucic, "Sırbistan'ın Avrupa yolunda sağlanan destek nedeniyle Fransa'ya teşekkür ettim. Fakat aynı zamanda giderek artan yatırımlar ve giderek artan iş birliği konusunda da teşekkürlerimi ifade ettim" dedi.

"Nükleer enerji kullanmazsak, 10 yıl sonra elektrik ihtiyacımızı karşılayamayacağız"

Macron'la görüştükleri konular arasında nükleer enerji konusunun da yer aldığını duyuran Sırp lider, "Eğer Sırbistan nükleer enerji kullanmazsa, 10 yıl içerisinde elektrik ihtiyacını karşılayamayacak duruma gelecek. Avrupa Birliği'nde birçok ülke bu alana yatırım yapıyor ve Fransa örneğinden ders çıkarıyor. Fransızlar, enerjinin yüzde 70'ini nükleer reaktörlerden karşılıyor. Burada söz konusu olan şey, temiz enerji" dedi.

Rafale savaş uçağı alımına ilişkin açıklamasında bu uçakların Sırbistan'ın satın alacağı ilk Batı üretimi uçaklar olacağını vurgulayan Vucic, "Anlaşma, lojistik bir paket çerçevesinde yapıldı. Bu da yedek motordan diğer konulara her şeyi içeriyor. Toplam bedel 2,7 milyar euro. 12 adet tamamen yeni uçak, Sırbistan'ın mülkiyetinde olacak. Bu çok büyük bir haber ve ülkemizin operasyonel yeteneklerinin artırılmasına önemli katkıda bulunacak. Macron'a Rafale uçaklarını almamıza imkan sağladığı için teşekkür ediyorum, bunun kolay olmadığını düşünüyorum. Gelecekte, ordularımızın iyi bir iş birliği içerisinde olacağına da inanıyorum" dedi.