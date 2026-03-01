Sırbistan'ın Büyükelçiliği İran Saldırılarıyla Zarar Gördü

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında Sırbistan'ın Tahran Büyükelçiliği binasının zarar gördüğü bildirildi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ulusal medyaya yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarında ülkesinin Tahran'da bulunan büyükelçilik binasının zarar gördüğünü söyledi.

Büyükelçi dahil bütün personelin Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye tahliye edileceğini aktaran Vucic, oradaki belgelerin de prosedür gereği imha edileceğini belirtti.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.