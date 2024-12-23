Sırbistan ve Çin Dostluğu Güçleniyor - Son Dakika
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Sırbistan ve Çin Dostluğu Güçleniyor

Sırbistan Dışişleri Bakanı Djuric, Çin ile güçlü ekonomik ve kültürel işbirliğine dikkat çekti.

23.12.2024 14:26
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BEİJİNG, 23 Aralık (Xinhua) -- Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Djuric, Sırbistan ve Çin'in sadece ortak değil aynı zamanda birbirlerine güvenen iki dost ülke olduğunu söyledi.

Djuric, Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi'nin daveti üzerine 19-21 Aralık tarihlerinde Çin'e resmi ziyarette bulundu.

Xinhua'ya yazılı söyleşi veren Djuric, Sırbistan ve Çin arasındaki ekonomik işbirliğiyle rekor düzeyde başarılar elde edilerek her iki ülkenin de bu başarılardan önemli ölçüde fayda sağladığını söyledi. Djuric, temmuz ayında resmen yürürlüğe giren Sırbistan-Çin Serbest Ticaret Anlaşması'nın "iki ülke arasındaki ticaretin daha da büyümesini ve daha da dengelenmesini sağlayacağını" ifade etti.

İki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin karayolları, demiryolları ve enerji gibi pek çok alanı kapsadığına işaret eden Djuric, birçok Çinli işletmenin, ikili işbirliğini zenginleştiren somut ortak projeler üzerinde Sırbistan ile birlikte çalıştığını hatırlattı.

Sırbistan'ın bölgede yenilikçi teknolojiler konusunda lider olma kararlılığının altını çizen Djuric, yapay zeka, biyoteknoloji ve dijital dönüşüm gibi gelişmekte olan alanlarda Çin ile işbirliğini artırmak istediklerini belirtti.

Djuric, Çin ve Sırbistan arasındaki kültürel ve halklar arası etkileşimin de geliştiğini vurgulayarak, yılın ilk 10 ayında Sırbistan'ı ziyaret eden Çinli turist sayısının geçen yıla kıyasla yüzde 70'in üzerinde arttığını kaydetti. Djuric, iki ülke arasında artan uçak seferlerinin ise sadece seyahatleri değil aynı zamanda eğitim ve teknoloji etkileşimini de kolaylaştırdığını söyledi.

Kaynak: Xinhua

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