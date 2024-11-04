Şirin Elmas Hanilçi Toprağa Verildi

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İSTANBUL'da, mezarlıkta kağıt toplayıcısı tarafından öldürülen Şirin Elmas Hanilçi'nin (6) cenazesi, memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi. Cenazede Hanilçi'nin tabutuna gelinlik ve papatyalar bırakıldı.

Şanlıurfa'da yaşarken 6 Şubat 2023'teki depremler sonrası İstanbul'a yerleşen Hanilçi ailesinin kızları Şirin, 31 Ekim'de kayboldu. Aramaların 2'nci gününde Şirin Elmas Hanilçi'nin Feriköy Mezarlığı'nda cansız bedeni bulundu. Şirin'i öldürdüğü belirlenip gözaltına alınan kağıt toplayıcısı Mustafa Örün ise tutuklandı.

Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Şirin Elmas Hanilçi'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından karayoluyla Şanlıurfa'ya getirildi. Şirin Elmas Hanilçi için öğle vakti Asri Mezarlık'ta cenaze namazı kılındı. Tabutuna gelinlik ve papatya bırakılan Şirin, namazın ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.