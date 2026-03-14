Şırnak Belediyesi\'nden Gazze\'ye İftar Desteği

Şırnak Belediyesi, Gazze'de kurulan aşevinde her gün yaklaşık 1000 kişiye iftar veriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gazze'de kurulan aşeviyle her gün 1000 kişiye sıcak yemek ulaştırılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Yarka, ramazanın paylaşma ve dayanışma ruhunu Gazze'de paylaştıklarını belirterek, "Her gün kurulan iftar sofrasında binlerce kardeşimizle aynı duaya, aynı ümide ortak oluyoruz. Dualarımız, zulmün son bulduğu, huzur ve barışın hakim olduğu günlerde aynı sofralarda yeniden buluşabilmektedir." ifadelerini kullandı.

Yarka, tüm mazlum coğrafyalara huzur ve selamet diledi.