Şırnak Cezaevi Isınma Sorunu Çözüldü - Son Dakika
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Şırnak Cezaevi Isınma Sorunu Çözüldü

Şırnak T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda doğalgaz dönüşümü ile ısınma ve sıcak su sorunu çözüldü.

17.11.2024 00:39
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Şırnak T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun ısınma sorunu çözüldü

ŞIRNAK - Şırnak T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Cezaevi, Jandarma ve Cezaevi lojmanlarında kalan vatandaşların ısınma ve sıcak su sorununu, doğal gaz dönüşüm sistemi ile çözüldü.

Şırnak T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna bağlı tüm yaşam alanlarında Aralık 2023 yılından bu yana ısınma ve sıcak su temin etmekte herhangi bir aksaklık yaşanmadığını ifade eden Şırnak T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Serkan Kengil, kurumlarının 2023 Aralık ayına kadar ısınmada ve sıcak su sağlama da kömür sistemini kullanmakta olduğunu söyledi. 2023 Aralık ayı itibari ile doğalgaz dönüşüm sistemlerini kurma entegrasyonu ile Jandarma binası, Açık Ceza İnfaz Kurumu, Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve lojmanların ısınma ihtiyaçlarını sağlanmakta olduğunu dile getiren Kengil, "Aynı zamanda Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Açık Ceza İnfaz Kurumu'na da sıcak su imkanı sağlamakta. Haftanın belirli günlerinde olmak üzere 10 saate kadar sıcak su imkanı, 24 saatte Dünya Sağlık Örgütünün belirlemiş olduğu soğuk ve sıcak su imkanı sağlamaktadır. Her ne kadar Ceza İnfaz Kurumumuz ile ilgili alt yapı ve sıcak suya ulaşım imkanları noktasında, ısınma noktasında problemler varmış gibi lanse edilmiş olsa da şu anda 2023 Aralık itibari ile tamamen bütün alt yapı ve ısınma ihtiyaçlarını ve sıcak su ihtiyaçlarını karşılama durumundayız. Herhangi bir noksanlık, eksiklik olmadığı için alt yapılarımız tamamen tam kapasite ile çalışmakta. 2024 yılı kış itibari ile de hükümlü tutuklular bunu gerekli şekilde hissedecekler. Soğuk suya ulaşım ve sıcak suya ulaşım noktasında da dediğimiz gibi herhangi bir sıkıntı ve sorun bulunmamaktadır" dedi.

Kaynak: İHA

Cezaevi, Şırnak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak Cezaevi Isınma Sorunu Çözüldü - Son Dakika

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