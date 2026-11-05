Şırnak İdil'de mahkeme, adliyeye gidemeyen 2 sanığın ifadelerini evlerinde aldı - Son Dakika
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Şırnak İdil'de mahkeme, adliyeye gidemeyen 2 sanığın ifadelerini evlerinde aldı

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Şırnak İdil\'de mahkeme, adliyeye gidemeyen 2 sanığın ifadelerini evlerinde aldı
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Adalet Bakanlığının evde adalet hizmeti uygulaması kapsamında, Şırnak İdil'de sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılamayan 2 sanığın ifadeleri evlerinde alındı. Mahkeme heyeti, mazeret dilekçesi üzerine Uğrak ve Özbek köylerindeki evlere giderek ifadeleri aldı.

Adalet Bakanlığınca hayata geçirilen "evde adalet hizmeti" uygulaması kapsamında, Şırnak'ın İdil ilçesinde sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılamayan sanıkların ifadesi evlerinde alındı.

Adalet hizmetlerinden memnuniyetin artırılmasına katkı sağlayan "evde adalet hizmeti" uygulaması İdil'de gerçekleştirildi.

İdil 1. Asliye Ceza Mahkemesinde haklarında dava açılan tutuksuz sanıklar A.S. ve K.O. ifadeye çağrıldı.

Sağlık sorunları nedeniyle adliyeye gidemeyen sanıklar, dilekçeyle mahkemeye mazeret bildirdi.

Bunun üzerine hakim, sanıkların ifadelerinin "evde adalet hizmeti" kapsamında alınmasına karar verdi.

İdil 1. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Dr. Ahmet Taha Gedikli, Cumhuriyet savcısı Said Ramazan Papatya, zabıt katibi Fatma Tüfekçibaşı ve mübaşir Yeliz Ağırman, 2 sanığın ifadelerini almak için ilçeye bağlı Uğrak ve Özbek köylerine gitti ve sanıkların ikamet ettikleri evlerde ifadelerini aldı.

Kaynak: AA
ŞırnakSağlıkGüncelSon Dakika

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