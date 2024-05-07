Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı etkili oldu

Şırnak\'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı etkili oldu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü Faraşin Yaylasında 2 gündür süren sağanak yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı, yaylaya hayvanlarını getiren besicilere zorluk yaşatırken, köy sakinleri ise mayıs ayında kar yağışının alışılmadık olduğunu belirtti. Bölgeye gelen besicilerin ise kara hazırlıksız yakalandığı ifade edildi. Köy sakinleri, yağışın olmasının hayvancılık açısından daha sıkıntılı bir durum olabileceğini düşünerek şükretti.

07.05.2024 18:57
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

İlçenin Yeşilöz köyü Faraşin Yaylasında 2 gündür süren sağanak sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar, hayvanlarını yaylaya getiren besicilere zorluk yaşatırken, köy sakinlerinden Ahmet Aslan, mayıs ayında kara çok alışık olmadıklarını, bölgeye gelen besicilerin kara hazırlıksız yakalandığını kaydetti.

Aslan, "Belki çok zamansız bir kar yağdı ama buna da şükür. Yağışsız geçseydi hayvancılık açısından daha sıkıntılı olabilirdi." diye konuştu.

Kaynak: AA

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