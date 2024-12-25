Şırnak Polisi, 25 Bin Çocuğa Ulaştı: 'Yarının Parlayan Yıldızları' Projesi Tamamlandı - Son Dakika
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Şırnak Polisi, 25 Bin Çocuğa Ulaştı: 'Yarının Parlayan Yıldızları' Projesi Tamamlandı

Şırnak Polisi, 25 Bin Çocuğa Ulaştı: \'Yarının Parlayan Yıldızları\' Projesi Tamamlandı

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'Yarının Parlayan Yıldızları' projesi, toplamda 25 bin çocuğa ulaşarak çeşitli etkinliklerle sosyal ve kültürel destek sağladı. Projenin kapanış töreninde, çocukların geleceğine dair beklentiler dile getirildi.

25.12.2024 22:10  Güncelleme: 22:12
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Şırnak polisi 25 bin çocuğa ulaştı

ŞIRNAK - Şırnak İl Emniyet Müdürlüğün hazırladığı 'Yarının Parlayan Yıldızları' projesi ile kuaförlük, güreş, basketbol, voleybol, tiyatro, İngilizce, resim, rol-model faaliyeti, fidan dikimi, sinema faaliyeti, duvar boyama, uçurtma şenliği, gezi, kültür-sanat, halk oyunları kursları ile kentte 25 bin çocuğa ulaştı.

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğünce yürütülen 'Yarının Parlayan Yıldızları' ÇOGEP 2024 Projesinin kapanış töreni yapıldı. 15 Temmuz Kongre salonunda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Tören halk oyunları gösterisi, müzik dinletisi ve tiyatro oyunları ile devam etti. Çeşitli dallarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği programda konuşan Vali Birol Ekici, projenin çocukların hayatına değer kazandıracağını söyledi. Şırnak Valisi Birol Ekici, "Biz Hakkari ve Şırnak olarak Türkiye'de nüfusuna oranla en yüksek genci barındıran iliz. Polisimiz kamu düzen ve güvenin teminatıdır. Huzur ve güvenliğimizin büyük ölçüde inşası polisimize dayanmaktadır. Şehrimizde diğer illere oranla sayı olarak önemli bir miktarda polisimizi ve jandarmamızı istihdam ediyoruz. Çünkü huzur ve güvenle birlikte şehrimizde 2023 yılında Şırnak Türkiye'nin yüzde 44 ile en hızlı büyüyen ili olduk. Sevgili gençler bu sene sizden LGS'de birincilik bekliyorum. Tam puan bekliyorum. Onun için var gücümüzle çalışıyoruz. Üniversite sınavında Türkiye şampiyonluğu bekliyoruz. Onun için bizde sizinle birlikte var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka da, "Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çocuk ve gençler sosyal koruma ve destek programı kapsamındaki projesinin 2024 yılı kapanış etkinliği geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi potansiyellerini en üst seviyeye çıkarabilmeleri için büyük bir fırsat sunmuştur. Bu proje ile gençlerimizin sadece eğitsel alanda değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel alanlarda da desteklenmesi sağlanmıştır. Kendilerini ifade etmeleri için toplumsal hayata kazandırılması ve sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmesi için önemli adımlar atılmıştır" diye konuştu.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü Başkomiser Aslıhan Yılmaz ise, "ÇOGEP- Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı 8 bakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ortaklığıyla hayata geçirilen bir protokol olup, bu kapsamda Şırnak Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından 2024 yılında ilimizde uygulanmak üzere 'Yarının Parlayan Yıldızları' projesi hazırlanmıştır. Düzenlenen tüm etkinlikler ile 7 bin 593 çocuk ve genç ile birebir temas kurulmuş olup, katılımcı hedef grubun eğitsel ve ailesel çevreleriyle birlikte il genelinde 25 bin kişiye ulaşılmıştır" şeklinde konuştu.

Programa Şırnak Valisi Birol Ekici, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, kurum müdürleri, öğrenci ve veliler katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Şırnak Polisi, 25 Bin Çocuğa Ulaştı: 'Yarının Parlayan Yıldızları' Projesi Tamamlandı - Son Dakika

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