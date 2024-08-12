Şırnak Silopi'de maden işçilerini taşıyan servis aracına saldırı: 1 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
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Şırnak Silopi'de maden işçilerini taşıyan servis aracına saldırı: 1 ölü, 8 yaralı

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Şırnak'ın Silopi ilçesinde maden işçilerini taşıyan servisin geçişi sırasında patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır 8 kişi de yaralandı. Saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığımız ile birlikte yaptığımız ilk incelemeler neticesinde; Irak'ın kuzeyinden gerçekleştirilen saldırının, bölgede işletilen kömür ocağıyla ilgili husumetten kaynaklandığı değerlendirilmektedir." ifadelerini kullandı.

12.08.2024 17:23  Güncelleme: 17:39
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde maden işçilerini taşıyan servisin geçişi esnasında meydana gelen patlamada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Silopi ilçesi Çalışkan Beldesi Siyahkaya bölgesinde faaliyet gösteren madencilik işletmesine ait servis aracı, yolda seyir halindeyken saldırıya uğradı. Saldırı sonucu patlama meydana geldi.

1 ÖLÜ, 8 YARALI

Saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Meydana gelen patlamada 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2'si ağır olmak üzere 8 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız Silopi Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır." ifadelerini kullandı.

SALDIRI IRAK'IN KUZEYİNDEN YAPILMIŞ

Bakan Yerlikaya, paylaşımının devamında "Milli Savunma Bakanlığımız ile birlikte yaptığımız ilk incelemeler neticesinde; Irak'ın kuzeyinden gerçekleştirilen saldırının, bölgede işletilen kömür ocağıyla ilgili husumetten kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Olay bölgesinde gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, çok yönlü başlatılan tahkikat devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.

Şırnak Silopi\'de maden işçilerini taşıyan servis aracına saldırı: 1 ölü, 8 yaralı

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Son Dakika Güncel Şırnak Silopi'de maden işçilerini taşıyan servis aracına saldırı: 1 ölü, 8 yaralı - Son Dakika

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    Yorumlar (8)

  • harry can: Şimdi belediyeler dem ya eyp çok döşenir oralara 62 15 Yanıtla
  • Ahmet Duran CELIK: En çok bölge halkı çekti bunlardan 63 7 Yanıtla
  • Mustafa tufan: Bir terör bombası daha bi bitmediler 46 13 Yanıtla
  • Hasan null: Allah rahmet eylesin 35 4 Yanıtla
  • fixit Teknoloji: Dem partiyi desteklemeye devam edin bunlar normal şeyler alışın siz bunlara 29 4 Yanıtla
  • Çelikk: Koruyucular da bu işin içinde olabilir. istihbarat 16 10 Yanıtla
  • Erdal Erdal: Siz ne ise yariyorsunuz Bu vatandaslar can verip yaralanirken rahmet ve geçmiş olsun dilemek midir isiniz Engel olsaniza kardesim 1 12 Yanıtla
  • Fatih: Dem kapatılsın destek veren herkes sınır dışı edilsin 0 0 Yanıtla

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