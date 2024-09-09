Şırnak'ta 2024-2025 Eğitim Yılı Başladı - Son Dakika
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Şırnak'ta 2024-2025 Eğitim Yılı Başladı

Şırnak Valisi Cevdet Atay'ın katılımıyla Şırnak'ta 2024-2025 eğitim-öğretim yılı başladı. 170 bini aşkın öğrenci ve 9 bin öğretmen yeni döneme başladı.

09.09.2024 21:49
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Şırnak'ta 2024-2025 yeni öğretim yılı başladı

ŞIRNAK - Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2024-2025 eğitim-öğretim yılı Şırnak Valisi Cevdet Atay'ın katılımı ile başladı. Üç aylık yaz tatili sona erdi, Şırnak'ta 170 bini aşkın öğrenci ders başı yapmak için okula döndü.

Tüm kademelerde yaklaşık 170 bin öğrenci ve 9 bin öğretmen için yaz tatilinin ardından yeni eğitim-öğretim dönemi, 731 okul ve 17 bin 544'e yakın derslikte başladı.

Yeni eğitim-öğretim yılının ilk haftasının ilk dersinde temel eğitim ve ortaöğretim kademesindeki tüm sınıflarda, " Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi" temasıyla hazırlanan açılış dersiyle eğitime başlanacak.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki yeni müfredat, anasınıfı ile 1, 5 ve 9. sınıflarda ilk kez uygulanacak. Yeni müfredat ile ders içerikleri yüzde 35 sadeleştirildi. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı hazırlıkları kapsamında, ücretsiz ders kitapları da öğrencilere ulaştırıldı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ilişkin öğretmenlere eğitimler verildi.

2023-2024 eğitim yılında başlatılan "ülke genelinde ortak sınav" uygulaması bu yıl daha kapsamlı şekilde uygulanacak. Geçen yıl 6 ve 9. sınıflarda Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar, bu yıl 7. ve 10. sınıflarda da uygulanacak.

Sınıf annesi uygulamasına bu yıl da izin verilmeyecek. Ayrıca veliler randevusuz şekilde okula gelemeyecek. Sınıflarda cep telefonu kullanımı yasağına devam edilecek.

Şırnak'ta düzenlenen 2024-2025 Eğitim yılı açılış programında konuşan Şırnak Valisi Cevdet Atay, Şırnak'ta 170 bini aşkın öğrenci ve 9 bin öğretmen ile eğitim-öğretim yılına başlandığını belirterek, "öğrencilerimize, öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Tüm öğrenci velilerimize de hayırlar getirmesini diliyorum. İnşallah hayırlı bir eğitim-öğretim yılı olur diye buradan umut ediyoruz ve tüm kardeşlerimize başarılar diliyoruz. 170 bin civarında öğrencimiz var. 9 bin de öğretmenimiz de bu eğitim öğretim yılına başladık. Milli eğitim Müdürüz de bu sene göreve yeni başladı. Oda çok gayretli bir arkadaşımız. İnşallah il genelinde tüm arkadaşlarımızın gayreti ile bu sene eğitim-öğretim de çıta ve hedefimizi yükseltmeyi düşünüyoruz. Burada ben tüm öğretmen kardeşlerimize başarılar diliyorum. Tüm öğrencilerimiz, öğretmenlerimize emanet. Onlara gözleri gibi bakacaklarına inanıyorum" dedi.

Programa Şırnak Valisi Cevdet Atay, İl Jandarma Komutanı Mevlüt Dirim, Şırnak İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici ve Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Şırnak'ta 2024-2025 Eğitim Yılı Başladı - Son Dakika

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