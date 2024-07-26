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Şırnak'ta 4 güzergahta "Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi" kuruldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, şehirler arası kara yollarında kazaların yoğunlukla meydana geldiği güzergahlarda "Ortalama Hız Tespit Sistemi"nin kurulum çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda sistemin Cizre ilçesi yolundaki 4 farklı noktada kurulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın cezai işleme maruz kalmamaları bakımından bu konuya hassasiyet göstermeleri önem arz etmektedir. Bu kapsamda ilimiz sınırları içerisinde, Mardin Nusaybin-Şırnak Cizre etabı, Şırnak Cizre-Mardin Nusaybin etabı, Mardin Nusaybin-Şırnak Cizre etabı ve Şırnak Cizre-Mardin Nusaybin etabında sistem kullanılacak. Önceliğimiz vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanmasıdır. Belirtilen yollarda vatandaşlarımızdan hız sınırlarına riayet ederek araçlarını dikkatli kullanmalarını rica ediyor, herkese kazasız yolculuklar diliyoruz."