Şırnak'ta Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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Şırnak'ta Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi

Şırnak Valisi Cevdet Atay, düzenlenen Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, geçen yılın mayıs ayına göre asayiş olaylarında düşüş yaşandığını ve uyuşturucu ile mücadelede önemli çalışmalar yapıldığını belirtti. Ayrıca, Habur Sınır Kapısı'nda büyük miktarda gümrük kaçağı eşyaya el konulduğunu ve terörle mücadele kapsamında başarılı operasyonlar gerçekleştirildiğini açıkladı. Vali Atay, vatandaşları dolandırıcılık gibi durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları veya en yakın kolluk birimine başvurmaları konusunda uyardı.

12.06.2024 17:01
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Şırnak'ta "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Valilik toplantı salonundaki programda konuşan Vali Cevdet Atay, geçen yılın mayıs ayında 812 asayiş olayının meydana geldiğini, bu yıl mayısta ise bu sayının 725'e gerilediğini söyledi.

Mayıs 2024'te geçen yılın aynı dönemine göre hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık gibi olaylarda düşüş yaşandığını ifade eden Atay, uyuşturucu ile mücadelede de önemli çalışmalar yapıldığını belirtti.

Vali Atay, Habur Sınır Kapısı'nda 3 milyar 916 milyon 744 bin 90 lira değerinde gümrük kaçağı eşyaya el konulduğunu ifade etti.

Geçen ay meydana gelen asayiş olaylarında 25 kişinin tutuklandığı bilgisini veren Atay, ayrıca haklarında arama kaydı bulunan 278 hükümlünün yakalanarak adli makamlara teslim edildiğini kaydetti.

Terör olaylarına karıştığı tespit edilen 96 kişiye yönelik jandarma ve emniyet tarafından başarılı operasyonlar yapıldığına dikkati çeken Atay, "96 kişiden 5'i tutuklanmıştır. Haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik de çok ciddi çalışmalar yürütülüyor. Şehrimiz özelinde de hakkında yakalama kararı bulunan 12 kişi kolluk kuvvetlerimizin özverili çalışmaları sonucunda yakalanmıştır. Ayrıca ikna faaliyetleri sonucu bölücü terör örgütü mensubu 2 kişi teslim olmuştur. Huzur ortamının devamı için terör örgütleriyle mücadelemiz vatandaşlarımızın da desteğiyle aynı irade ve kararlılıkla devam edecektir." diye konuştu.

Vali Atay, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadeleyi de etkin şekilde sürdürdüklerine işaret ederek, il genelinde geçen ay emniyet ve jandarma ekiplerince 132 olaya müdahale edildiğini, 170 kişi hakkında işlem yapıldığını aktardı.

"14 bin silah parçası, 5 tabanca, av tüfeği, 487 fişek, gümrük kaçağı 509 cep telefonu, 51 bin 339 paket sigara, 2 bin 69 elektronik sigara, 165 kilogram kaçak çay, 2 bin 567 ilaç ele geçirildi." diyen Atay, vatandaşları sosyal medya üzerinden dolandırmaya çalışan 384 hesabın kullanıcısı hakkında da işlem yapıldığını ve "nitelikli dolandırıcılık" suçu kapsamında 13 kişiyi tespit ettiklerini belirtti.

Atay, vatandaşlardan bu tür durumlarla karşılaşmaları halinde 112 Acil Çağrı Merkezini aramalarını ya da en yakın kolluk birimine başvurmalarını istedi.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şırnak'ta Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika

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