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Şırnak'ta "Çocukla İletişim ve Psikolojik Yaklaşım" semineri düzenlendi.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından Fatih Sosyal Bilimler Lisesi ve Ticaret Sanayi Odası (TSO) konferans salonlarında okullarda görev yapan rehber ve psikolojik danışman 200 öğretmen ve 100 kolluk personeline eğitim verildi.

Cumhuriyet Savcısı Deniz Şahin, Aile Destek Merkezi Müdür Vekili Sinan Kabayalçın, Çocuk Psikiyatristi Sinem Yavuz Öztürk, Psikolog Beritan Kılıç, Psikolog Halime Gürses ve Milli Eğitim Şube Müdürü Erdal Yetik tarafından yapılan sunumlarda, çocuklara ilişkin adli konular, mağdur ile kırılgan ve dezavantajı gruplara yaklaşım ve Çocuk İzlem Merkezi'nin (ÇİM) işleyişi ile çalışma esas ve usulleri hususlarında bilgilendirilme yapıldı.