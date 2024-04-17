Şırnak'ta "Çocukla İletişim ve Psikolojik Yaklaşım" semineri düzenlendi.
Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından Fatih Sosyal Bilimler Lisesi ve Ticaret Sanayi Odası (TSO) konferans salonlarında okullarda görev yapan rehber ve psikolojik danışman 200 öğretmen ve 100 kolluk personeline eğitim verildi.
Cumhuriyet Savcısı Deniz Şahin, Aile Destek Merkezi Müdür Vekili Sinan Kabayalçın, Çocuk Psikiyatristi Sinem Yavuz Öztürk, Psikolog Beritan Kılıç, Psikolog Halime Gürses ve Milli Eğitim Şube Müdürü Erdal Yetik tarafından yapılan sunumlarda, çocuklara ilişkin adli konular, mağdur ile kırılgan ve dezavantajı gruplara yaklaşım ve Çocuk İzlem Merkezi'nin (ÇİM) işleyişi ile çalışma esas ve usulleri hususlarında bilgilendirilme yapıldı.
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde nisan ayına rağmen Doski Vadisi'nde yer alan Rahmo ve Yıldız üs bölgelerinin yolunda 5 metreyi bulan karda yol açma çalışmaları devam ediyor. Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Rahmo ve Yıldız üs bölgelerinin yollarında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Olimpiyat meşalesi, Nazilerin 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları'yla başlattığı bir geleneğe dayanmaktadır. Meşale, Yunanistan'dan ev sahibi ülkeye taşınarak oyunların sembolü haline gelmiştir. Meşale taşıma konsepti 1948 Londra Olimpiyatları'nda tekrarlanmış ve farklı taşıma yöntemleriyle ilgi çekmiştir. Kış ve Yaz Olimpiyatları'nda ise meşale, sıra dışı taşıma yöntemleriyle yolculuğuna devam etmiştir. Olimpiyat ateşi, yolculuk boyunca sık sık sönse de yedek ateş imdada yetişmektedir. Ev sahibi ülkenin olimpiyat stadyumuna giren ateş, farklı yöntemlerle yakılmaktadır.
Olimpiyat meşalesi, Nazilerin 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları'yla başlattığı bir geleneğe dayanmaktadır. Meşale, Yunanistan'dan ev sahibi ülkeye taşınarak oyunların sembolü haline gelmiştir. Meşale taşıma konsepti 1948 Londra Olimpiyatları'nda tekrarlanmış ve farklı taşıma yöntemleriyle ilgi çekmiştir. Kış ve Yaz Olimpiyatları'nda ise meşale, sıra dışı taşıma yöntemleriyle yolculuğuna devam etmiştir. Olimpiyat ateşi, yolculuk boyunca sık sık sönse de yedek ateş imdada yetişmektedir. Ev sahibi ülkenin olimpiyat stadyumuna giren ateş, farklı yöntemlerle yakılmaktadır.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde su kanalı açmak için yapılan kazı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 2 kişi toprak altında kaldı. Olay yerine jandarma, sağlık ekipleri ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Giresun'un Eynesil ile Trabzon'un Beşikdüzü ilçesi sınırında çıkan örtü yangınında 80 dönümlük mera arazisi zarar gördü.
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