Şırnak'ta Dolandırıcılık Operasyonu

08.05.2026 11:05
Şırnak'ta askeri personel kılığındaki dolandırıcılara yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Şırnak'ta kendilerini askeri personel olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince, kendilerini askeri personel olarak tanıttıkları vatandaşlara, haklarında arama dosyası olduğunu söyleyip, dosya kapatma bedeli isteyen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 3'ü serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Dolandırıcılık, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
