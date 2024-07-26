Şırnak'ta Eylem ve Etkinlikler 5 Gün Süreyle Yasaklandı - Son Dakika
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Şırnak'ta Eylem ve Etkinlikler 5 Gün Süreyle Yasaklandı

Şırnak Valiliği, 27-31 Temmuz tarihleri arasında Şırnak genelinde yapılması planlanan her türlü eylem ve etkinliğin 5 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Yasak kapsamında, toplantılar, gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları, konserler ve diğer tüm etkinlikler yer alıyor.

26.07.2024 19:20
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(ŞIRNAK) - Şırnak Valiliği, kent genelinde yapılması planlanan her türlü eylem ve etkinliğin 5 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Şırnak genelinde 27-31 Temmuz günleri arasında yapılması planlanan eylem ve etkinliklerin yasaklandığı bildirildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayramlar, resmi anma günleri, spor faaliyetleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklerine göre yapacakları programlar, sendika ve siyasi partilerin tüzüklerine göre yapacakları kongreler, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda yapılması muhtemel her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi ve mezarlık ziyareti, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri vb, türdeki tüm eylem ve etkinlikler, ses yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, dilek feneri-balon uçurtmak, drone-paramotor vb. her türlü hava faaliyetleri ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere, el ilanı, sticker, broşür vb. dağıtılması, afiş ve pankart asılması vb. etkinliklerin Şırnak il merkezi, Silopi ve Cizre ilçelerinin coğrafi sınırları içerisinde (coğrafi alan-iI merkezi, ilçeler, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 27.07.2024 günü saat 00: 01'den 31.07.2024 günü saat 23: 59'a kadar 5 gün süreyle yasaklanmıştır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Şırnak'ta Eylem ve Etkinlikler 5 Gün Süreyle Yasaklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta Eylem ve Etkinlikler 5 Gün Süreyle Yasaklandı - Son Dakika
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