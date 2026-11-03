Şırnak\'ta güvenlik toplantısında tedbirlerin en üst düzeyde uygulandığı belirtildi

Şırnak'ta İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.

Vali Birol Ekici başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, asayiş, genel güvenlik, uyuşturucuyla mücadele, düzensiz göç, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele ile trafik tedbirleri ele alındı.

Toplantıda ayrıca geçen aya ilişkin genel değerlendirme yapıldı.

Vali Ekici, kentte güvenlik ve asayiş tedbirlerinin en üst düzeyde uygulandığını, son aylarda uyuşturucu, düzensiz göç ve asayiş olaylarının azaldığını, Türkiye'nin en güvenli şehirlerinden birinin de Şırnak olduğunu vurguladı.

Ekici, "Şırnak'ın huzur ve refahı için güvenlik birimlerimiz 7 gün 24 saat esaslı çalışmalarını yürütmektedir." dedi.

Toplantıya, 23. Piyade Tümen Komutan Vekili Yarbay Çağrı Çeliköz, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Cezmi Yalınkılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Canik, Vali Yardımcıları Murat Çiçek, İdil Özdemir Doğan, Mehmet Tığlı, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Yavuz Doğan, kaymakamlar ve kurum müdürleri katıldı.