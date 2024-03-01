Şırnak'ta İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şırnak'ta İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

Şırnak\'ta İsrail\'in Gazze\'ye saldırıları protesto edildi

Peygamber Sevdalıları Vakfı Şırnak Temsilciliği öncülüğünde bazı sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Atatürk Mahallesi'ndeki Menzil Camisi önünde toplanan katılımcılar, İsrail ve ABD karşıtı sloganlar atarak Gazze'ye yapılan saldırıları protesto etti. Açıklama yapan Hüseyin Çimen, saldırıların durması ve Gazze halkının desteklenmesi için birlik olunması gerektiğini vurguladı. Dua edilerek saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler anıldı.

01.03.2024 14:47  Güncelleme: 14:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta, İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi.

Peygamber Sevdalıları Vakfı Şırnak Temsilciliği öncülüğünde bazı sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Atatürk Mahallesi'ndeki Menzil Camisi önünde toplanan katılımcılar, ellerinde Filistin bayrakları ile İsrail ve ABD karşıtı slogan attı, tekbir getirdi.

Gruptakiler adına açıklama yapan Hüseyin Çimen, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının devam ettiğini belirterek, saldırıların sona ermesini istediklerini söyledi.

Çimen, "Katliama karşı durmak İslami bir vecibe olduğu kadar vicdan sahibi her insan için de insani ve ahlaki bir sorumluluktur. Bu sorumluluk bilinciyle bu vahşetin sonlandırılması, mazlum Gazze ve Filistin halkının desteklenmesi için tüm imkanlarımızı seferber etmek zorundayız. Zaman, birlik olma zamanıdır." dedi.

Gazze ve Filistin için atılacak her adımın anlamlı ve değerli olduğunu dile getiren Çimen, saldırıların durması için fiili, somut adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

Açıklamanın ardından saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.???????

Kaynak: AA

Hüseyin Çimen, Filistin, Şırnak, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2024 15:37:36. #1.13#
SON DAKİKA: Şırnak'ta İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement