Şırnak'ta JASAT 19-25 Ekim'de aranan 44 şüpheliyi yakaladı, 12'si tutuklandı

Şırnak'ta JASAT 19-25 Ekim'de aranan 44 şüpheliyi yakaladı, 12'si tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şırnak'ta İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin 19-25 Ekim'de aranan kişilere yönelik çalışmasında çeşitli suçlardan aranan 44 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı, 32'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 44 şüpheliden 12'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, 19-25 Ekim'de aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, çeşitli suçlardan aranan 44 şüpheli yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 32'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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