Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonları: 63 Gözaltı

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 63 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında son bir haftada kent merkezi ve ilçelerde çalışmalar gerçekleştirildi.

Bu kapsamda bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 6 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram bonzai, 3 sentetik ecza, 3 bong, gümrük kaçağı 2 bin 100 paket sigara, 370 elektronik sigara tütünü, 40 cep telefonu, tarihi eser obje, 41 sahte para, 183 elektronik sigara ve 36 muhtelif malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda, gözaltına alınan 63 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.???????