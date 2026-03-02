Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 58 Gözaltı, 1 Tutuklama

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 58 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, bir haftada bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 162 gram kannabinoid, 4 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram esrar, 2 bong aparatı, gümrük kaçağı 91 bin paket sigara, 1226 muhtelif ilaç, 707 litre akaryakıt, 16 cep telefonu, 345 gözlük, cüzdan, ayakkabı ve saç düzleştirici geçirildi.

Operasyonlarda, yakalanan 58 şüpheliden 1'i sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.