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Şırnak'ta kar altında kalan Tanin Tanin Dağları havadan görüntülendi

ŞIRNAK - Şırnak'ta 3 bin rakıma kadar çıkan kar altındaki Tanin Tanin Dağları dronla havadan görüntülendi. Kış aylarında beyaza bürünen dağlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Şırnak'ın Uludere ve Beytüşşebap ilçeleri sınırında bulunan Tanin bölgesi kuzey Irak sınırının sıfır noktasında yer alıyor. 3 bin rakıma kadar çıkan dağlar bir zamanlar teröristlerin kamp alanıydı. Bölgede son yıllarda sağlanan huzur ve güven ortamıyla beraber teröristlerden arındırılan dağlar yaz kış doğa severleri ağırlıyor. Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesine giden alternatif yol Tanin Tanin Dağlarından geçiyor. Bu bölge kış aylarında kar kalınlığı 2 metreye kadar çıkıyor, karlı dağlar ve yılan gibi kıvranan yol havadan görüntülendi. Doğaseverler yüksek bölgelere çıkıp karlı dağları fotoğraflıyor.