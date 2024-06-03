Şırnak'ın Cizre ilçesinde kaybolan kız çocuğu için arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde kaybolan kız çocuğu için arama çalışmaları devam ediyor

Şırnak\'ın Cizre ilçesinde kaybolan kız çocuğu için arama çalışmaları devam ediyor

Cizre'de kaybolan 16 yaşındaki kız çocuğunu bulmak için Şırnak, Diyarbakır ve Bitlis'ten AFAD personeli ile dalgıç ekipleri çalışma yürütüyor. Dronlarla havadan takip edilen çalışmalar karada ve suda sürüyor. AFAD Şırnak İl Müdürü, çalışmaların ara vermeden devam ettiğini ve en kısa zamanda kız çocuğunun bulunmasını temenni ettiklerini belirtti.

03.06.2024 13:17
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Dicle Nehri'nde kaybolan kız çocuğunu arama çalışmaları devam ediyor.

Cizre'de 29 Mayıs'ta sabah erken saatlerde Dicle Nehri kenarına gelen ve daha sonra kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki S.S.B'yi bulmak için Şırnak, Diyarbakır ve Bitlis'ten AFAD personeli ile Tatvan Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, Cizre Belediyesi dalgıç ekibince çalışma yürütülüyor.

Dron ile havadan takip yapılan çalışmalar karada ve suda da sürüyor.

AFAD Şırnak İl Müdürü Muzaffer İşlek, S.S.B'nin bulunması için AFAD koordinesinde başlatılan çalışmaların ara vermeden sürdüğünü söyledi.

İşlek, "Dicle Nehri'ni boydan boya tarama çalışmalarına başladık. Botlarla nehirde tüm bölgelere bakılıyor. Cizre'de başlayan çalışmalar Suriye ve Irak sınırı boyunca Habur Sınır Kapısı mevkisine kadar devam edecek. Temennimiz en kısa zamanda kızımızın bulunmasıdır." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şırnak'ın Cizre ilçesinde kaybolan kız çocuğu için arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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