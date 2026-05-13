Şırnak'ta Kaza: Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şırnak'ta Kaza: Sürücü Tutuklandı

Şırnak\'ta Kaza: Sürücü Tutuklandı
13.05.2026 18:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta yol işçisi Samet Işık'a çarpan sürücü Haşim Güneş tutuklandı. Işık hayatını kaybetti.

ŞIRNAK'ta, yol işçisi Samet Işık'a (20) çarpıp ölümüne neden olan hafif ticari aracın sürücüsü Haşim Güneş (50), tutuklandı.

Kaza, dün sabah saatlerinde, Cizre-Nusaybin kara yolu Çavuşlu köyü mevkisinde meydana geldi. Haşim Güneş idaresindeki 06 DJN 462 plakalı hafif ticari araç, yol yapım çalışmasında görevli Samet Işık'a çarptı. Işık hayatını kaybederken, araçtaki 2 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Samet Işık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çalışma arkadaşları, Işık'ın cansız bedeni başında gözyaşı döktü. Samet Işık'ın cenazesi, Cizre Devlet Hastanesi'nin morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından memleketi Erzurum'a götürüldü. Yaralılar ise ilk kaldırıldıkları hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olaydan sonra jandarma ekiplerinin gözaltına aldığı araç sürücüsü Haşim Güneş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta Kaza: Sürücü Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Menemen’de tır kazası: 2 ölü Menemen'de tır kazası: 2 ölü
Adıyaman’da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi
İran’da 4,6 büyüklüğünde deprem İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Selin vurduğu Samsun’un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
İstanbul’daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı

06:50
ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in tarihi görüşmesi başladı: Ortak olmalıyız, rakip değil
ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in tarihi görüşmesi başladı: Ortak olmalıyız, rakip değil
01:21
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
01:09
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
00:28
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
00:07
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
23:55
İran’dan Netanyahu’nun gizli ziyarette bulunduğu BAE’ye tepki: Hesap vereceksiniz
İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 07:22:03. #7.12#
SON DAKİKA: Şırnak'ta Kaza: Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.