Şırnak'ta Kuvvetli Yağmur ve Kar Uyarısı - Son Dakika
Şırnak'ta Kuvvetli Yağmur ve Kar Uyarısı

24.03.2026 16:05
Valilik, Beytüşşebap ve Uludere'de yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı bekliyor.

Şırnak Valiliği, kuvvetli yağmur ve yüksek kesimlerde kar uyarısında bulundu.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden alınan bilgilere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren kentin doğusundaki Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde kuvvetli yağmur ve 1800 metre rakım ve üzerindeki yerlerde 5 ila 20 santimetre örtülü kar yağışı beklendiğini belirtildi.

Paylaşımda, ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yıldırım, heyelan, buzlanma, don ve çığ tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta Kuvvetli Yağmur ve Kar Uyarısı - Son Dakika

SON DAKİKA: Şırnak'ta Kuvvetli Yağmur ve Kar Uyarısı - Son Dakika
