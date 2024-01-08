 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şırnak'ta leğen ve tepsisini alan çocuklar kayak yapmanın keyfini çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi

Şırnak'ta leğen ve tepsisini alan çocuklar kayak yapmanın keyfini çıkardı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde çocuklar, kar yağışı sonrası buz pistine dönüşen yerlerde leğen ve tepsi alarak kayak yapmanın keyfini çıkardı. Başara köyünde bir grup çocuk, evlerinden aldığı tepsi ve leğenlerle gün boyu karda kaymanın keyfini çıkardı. Çocuklardan Efe Alperen Gökçe, kar yağışını beklediklerini belirterek, buz gibi hava olmasına rağmen kayak yapmanın keyfini çıkardıklarını söyledi. Çimen Gökçe ise, kar yağışı sonrası kaymaya çalıştıklarını ifade ederek, uzun süredir bu anı beklediklerini ve eğlendiklerini dile getirdi.

08.01.2024 - 09:44,
Abone Ol

Şırnak'ta leğen ve tepsisini alan çocuklar kayak yapmanın keyfini çıkardı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde çocuklar, kar yağışı sonrası buz pistine dönüşen yerlerde leğen ve tepsi alarak kayak yapmanın keyfini çıkardı.

İlçede yoğun kar yağışı sonrası hava sıcaklığının düşmesiyle bazı yerler adet buz pistine dönüştü. Başara köyünde bir grup çocuk, evlerinden aldığı tepsi ve leğenlerle gün boyu karda kaymanın keyfini çıkardı.

Çocuklardan Efe Alperen Gökçe, kar yağışını beklediklerini belirterek, buz gibi hava olmasına rağmen kayak yapmanın keyfini çıkardıklarını söyledi.

Çimen Gökçe ise, kar yağışı sonrası kaymaya çalıştıklarını ifade ederek, uzun süredir bu anı beklediklerini ve eğlendiklerini dile getirdi.

Şırnak\'ta leğen ve tepsisini alan çocuklar kayak yapmanın keyfini çıkardı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Beytüşşebap, Şırnak, Hava Durumu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta leğen ve tepsisini alan çocuklar kayak yapmanın keyfini çıkardı - Son Dakika


09:32
81. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! Oppenheimer 5 ödülle geceye damga vurdu 81. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! Oppenheimer 5 ödülle geceye damga vurdu
09:28
İttifak için görüşmeler sürerken Muharrem İnce'den Özgür Özel'e uyarı: Zaman tüketmeye çalışırsa aday açıklarım İttifak için görüşmeler sürerken Muharrem İnce'den Özgür Özel'e uyarı: Zaman tüketmeye çalışırsa aday açıklarım
09:22
Fatih Terim yönetiminde iki maçını da kazanan Panathinaikos lider oldu Fatih Terim yönetiminde iki maçını da kazanan Panathinaikos lider oldu
08:46
Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum: Ulaşım çilesini bitireceğiz Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum: Ulaşım çilesini bitireceğiz
08:42
Dinlene dinlene gol attılar! PSG Amatör Lig takımını farka boğdu Dinlene dinlene gol attılar! PSG Amatör Lig takımını farka boğdu
08:13
İBB adaylığı için adı geçen Tevfik Göksu, Murat Kurum'u böyle tebrik etmiş İBB adaylığı için adı geçen Tevfik Göksu, Murat Kurum'u böyle tebrik etmiş
08:04
Bakan Yerlikaya'nın Murat Kurum paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü Bakan Yerlikaya'nın Murat Kurum paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü
07:36
Sıcaklık 10 derece birden düşecek! İstanbul'da kar yağışı etkili olacak Sıcaklık 10 derece birden düşecek! İstanbul'da kar yağışı etkili olacak

Son Dakika
09:32 81. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! Oppenheimer 5 ödülle geceye damga vurdu
09:28 İttifak için görüşmeler sürerken Muharrem İnce'den Özgür Özel'e uyarı: Zaman tüketmeye çalışırsa aday açıklarım
09:22 Fatih Terim yönetiminde iki maçını da kazanan Panathinaikos lider oldu
08:46 Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum: Ulaşım çilesini bitireceğiz
08:42 Dinlene dinlene gol attılar! PSG Amatör Lig takımını farka boğdu
08:13 İBB adaylığı için adı geçen Tevfik Göksu, Murat Kurum'u böyle tebrik etmiş
08:04 Bakan Yerlikaya'nın Murat Kurum paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü
07:36 Sıcaklık 10 derece birden düşecek! İstanbul'da kar yağışı etkili olacak
07:26 Melih Gökçek beyin felci mi geçirdi? Oğlu Osman Gökçek iddiaları yalanladı
06:51 Evinde ölü bulunan genç kızın kalp krizi geçirdiği tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 09:58:01. #1.11#
SON DAKİKA: Şırnak'ta leğen ve tepsisini alan çocuklar kayak yapmanın keyfini çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement