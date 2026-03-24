Şırnak\'ta Nevruz Etkinliği

Şırnak'ın Silopi ilçesinde nevruz etkinliği yapıldı.
Nevruz Parkı'nda gerçekleştirilen programa gelenler, polislerce üst araması yapıldıktan sonra alana alındı.
Yöresel şarkıcıların sahne aldığı etkinlikte, katılımcılar müzik eşliğinde halay çekti, nevruz ateşi yakıldı.
Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.
Programa, DEM Parti Şırnak Milletvekilleri Mehmet Zeki İrmez, Nevroz Uysal Aslan, DEM Parti İl Başkanı Ramazan Uysal, partililer ve vatandaşlar katıldı.
