1 ay önce tayin olmuştu! Operasyona çıkan astsubaydan acı haber - Son Dakika
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1 ay önce tayin olmuştu! Operasyona çıkan astsubaydan acı haber

1 ay önce tayin olmuştu! Operasyona çıkan astsubaydan acı haber

Bursa'nın İznik ilçesinden 1 ay önce Şırnak'a tayin olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz, yürütülen operasyon sırasında kalp krizi geçirerek şehit oldu. Kalaz'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Karabük'e gönderilecek.

08.08.2024 17:46
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Şırnak'a 1 ay önce tayin olan 24 yaşındaki Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz, operasyon sırasında kalp krizi geçirip şehit oldu.

ŞEHİT ATEŞİ KARABÜK'E DÜŞTÜ

Bursa'nın İznik ilçesinden 1 ay önce Şırnak'a tayin olan astsubay Muhammet Kalaz, yürütülen operasyon sırasında rahatsızlanıp, Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kalaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bekar olduğu öğrenilen Kalaz'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Karabük'e gönderilecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 1 ay önce tayin olmuştu! Operasyona çıkan astsubaydan acı haber - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Erkan Tekcan: Allah rahmetiyle muamele eylesin inşallah 60 2 Yanıtla
  • Alucralı: Allah cc dilediğine makam veriyor. Rabbim şehadetini kabul etsin insaallah. Amin 24 2 Yanıtla
  • Adem Demirel: ALLAH RAHMET EYLEYE 11 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: 1 ay önce tayin olmuştu! Operasyona çıkan astsubaydan acı haber - Son Dakika
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