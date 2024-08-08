1 ay önce tayin olmuştu! Operasyona çıkan astsubaydan acı haber

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Şırnak'a 1 ay önce tayin olan 24 yaşındaki Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz, operasyon sırasında kalp krizi geçirip şehit oldu.

ŞEHİT ATEŞİ KARABÜK'E DÜŞTÜ

Bursa'nın İznik ilçesinden 1 ay önce Şırnak'a tayin olan astsubay Muhammet Kalaz, yürütülen operasyon sırasında rahatsızlanıp, Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kalaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bekar olduğu öğrenilen Kalaz'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Karabük'e gönderilecek.