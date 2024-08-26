Şırnak'ta PKK/KCK operasyonunda 10 şüpheliye adli işlem uygulandı

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Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliye adli işlem uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 9'u ilgili il birimlerine teslim edildi, bir şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.