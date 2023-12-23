Şırnak'ta sağanak yağış: dereler taştı, yol çöktü

ŞIRNAK - Şırnak'ın Silopi ilçesinde etkili olan sağanak yağışla birlikte dereler taştı, asfalt yolun bir kısmı çöktü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "turuncu" kodla uyarıda bulunduğu Şırnak'ta sağanak yağmur etkisini sürdürüyor. Silopi'de ilçesinde etkili olan sağanak yağmurla beraber dereler taştı. Birlik köyüne bağlı Eğrikonak mezrasında taşan dere ile asfalt yol çöktü. Dere kenarında bulunan bir havuz çökerken, yağmurun etkisi sürüyor.