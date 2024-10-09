Şırnak'ta Şehit Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'a Tören Düzenlendi - Son Dakika
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Şırnak'ta Şehit Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'a Tören Düzenlendi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin yaptığı taciz atışı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan için Şırnak'ta bir tören düzenlendi. Törne, askeri yetkililer ve yerel yöneticilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Şehidin naaşı Türk bayrağına sarılarak katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi. Cenaze daha sonra hava yoluyla Elazığ'a uğurlandı.

09.10.2024 23:48
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan (23) için Şırnak'ta tören düzenlendi.

Valilikten alınan bilgiye göre, 23. Piyade Tümen Komutanlığı'ndaki törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, şehidin öz geçmişi okundu.

Dua edilmesinin ardından şehidin cenazesi ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.

Şehit Alan'ın cenazesi hava yoluyla Elazığ'a uğurlandı.

Basına kapalı gerçekleştirilen törene, Vali Birol Ekici, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Vali Yardımcısı Muhammet Çiftçi, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, kurum temsilcileri ve askerler katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucu ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Alan'ın kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şırnak'ta Şehit Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'a Tören Düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şırnak'ta Şehit Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'a Tören Düzenlendi - Son Dakika
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