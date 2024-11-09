Şırnak'ın İdil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
A.S. yönetimindeki 47 LC 575 plakalı yakıt yüklü tanker, çevre yolu Haznedar Oteli Kavşağı'nda, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İdil Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Özgür Malgaç kurtarılamadı.
Tanker sürücüsü gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Şırnak'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?