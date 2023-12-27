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Şırnak'tan Avrupa'ya giden genç teröre katıldı, annesi ve jandarma tarafından Türkiye'ye getirildi - Son Dakika
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Şırnak'tan Avrupa'ya giden genç teröre katıldı, annesi ve jandarma tarafından Türkiye'ye getirildi

Şırnak'tan Avrupa'ya çalışmak için giden M.A., terör örgütü PKK'ya katılmak için eğitim aldıktan sonra Irak'a geçti. Anne ve jandarmanın ikna çabaları sonucunda M.A. teslim oldu ve serbest bırakıldı.

Şırnak\'tan Avrupa\'ya giden genç teröre katıldı, annesi ve jandarma tarafından Türkiye\'ye getirildi
27.12.2023 - 11:04,
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ŞIRNAK'tan çalışmak için Avrupa'ya gidip, burada kandırılıp, terör örgütü PKK'ya katılmak için eğitim alan, ardından Irak'a geçen M.A. (20), annesi ve jandarmanın ikna çabaları ile Türkiye'ye gelip, teslim oldu.

Şırnak'ta yaşayan M.A., 2022'nin Eylül ayında çalışmak için Avrupa'ya gitti. Avrupa'da terör örgütü PKK/KCK'ya eleman kazandıran kişilerce kandırılan M.A.'ya, Belçika, Fransa ve Yunanistan'da ideolojik eğitim verildi. Terör örgütüne ait sözde örgütsel, ideolojik ve örgüt tarihi içerikli kitaplar okutularak eğitim de alan M.A., daha sonra Irak'a geçti. Oğlunun Irak'ta olduğunu öğrenen anne ile Şırnak İl Jandarma Komutanlığı, M.A.'yı ikna etti. Örgüte katılmadan Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na gelen M.A., jandarmaya teslim oldu. İşlemleri sonrası yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartı ile serbest bırakılan M.A., ardından annesi ile buluşturuldu.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Şırnak'tan Avrupa'ya giden genç teröre katıldı, annesi ve jandarma tarafından Türkiye'ye getirildi - Son Dakika
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