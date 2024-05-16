Şırnak Uludere'de Bilim Şenliği düzenlendi - Son Dakika
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Şırnak Uludere'de Bilim Şenliği düzenlendi

Şırnak Uludere\'de Bilim Şenliği düzenlendi

Şırnak'ın Uludere ilçesinde Bulakbaşı Ortaokulu tarafından düzenlenen 'TÜBİTAK 4006 Bilim Şenliği'nde öğrencilerin 11 projesi tanıtıldı. Etkinlikte bilim ve teknolojiye ilgi artırılmaya çalışıldı ve engellilerin hayatlarına dikkat çekildi.

16.05.2024 20:15
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Şırnak'ın Uludere ilçesinde Bulakbaşı Ortaokulu tarafından "TÜBİTAK 4006 Bilim Şenliği" düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlenen etkinlikte, öğrencilerin 8 danışman öğretmen eşliğinde hazırladığı 11 proje tanıtıldı.

Bilim ve teknolojiye ilgiyi artırmayı, engellilerin hayatlarına dikkat çekmeyi, yaratıcılığı desteklemeyi amaçlayan öğrenciler, projelerini sergiledi.

Etkinliğe, Uludere Kaymakamı Bekir Yalçın, Belediye Başkanı Gurgin Ürek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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