Şırnak Üniversitesi'nden İftira Açıklaması

Şırnak Üniversitesinden bazı mecralarda yer alan paylaşımlara ilişkin açıklama yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, son günlerde farklı mecralar üzerinden Şırnak Üniversitesi'ni ve Rektör Prof. Dr. Abdurrahim Alkış'ı hedef alan, sistematik şekilde servis edilen paylaşımların tamamen gerçek dışı ve dijital mecralar aracılığıyla üretilmiş iftiradan ibaret olduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rektör Alkış'ın iddia edilen içerikte bir paylaşımı kesinlikle söz konusu değildir. Akıl ve mantık dışı ifadeler içeren bu yayınların, Rektörümüzün ve kurumumuzun itibarını zedelemeye yönelik kasıtlı girişimler olduğu aşikardır. Söz konusu iddialara cevap vermekten hicap duymakla birlikte, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu açıklamanın yapılması zaruri hale gelmiştir. Hukuk müşavirliğimizce, bu asılsız iddiaları yayan kişi ve kurumlar hakkında gerekli yasal süreçler başlatılmıştır. Üniversitemizin ve Rektörümüzün itibarını korumak adına tüm hukuki haklarımız kararlılıkla takip edilecektir."