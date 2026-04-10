Şırnak Üniversitesi'nden İftira Açıklaması

10.04.2026 22:36
Şırnak Üniversitesi, Rektör Alkış'a yönelik asılsız iddiaları yalanladı ve hukuki süreç başlattı.

Şırnak Üniversitesinden bazı mecralarda yer alan paylaşımlara ilişkin açıklama yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, son günlerde farklı mecralar üzerinden Şırnak Üniversitesi'ni ve Rektör Prof. Dr. Abdurrahim Alkış'ı hedef alan, sistematik şekilde servis edilen paylaşımların tamamen gerçek dışı ve dijital mecralar aracılığıyla üretilmiş iftiradan ibaret olduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rektör Alkış'ın iddia edilen içerikte bir paylaşımı kesinlikle söz konusu değildir. Akıl ve mantık dışı ifadeler içeren bu yayınların, Rektörümüzün ve kurumumuzun itibarını zedelemeye yönelik kasıtlı girişimler olduğu aşikardır. Söz konusu iddialara cevap vermekten hicap duymakla birlikte, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu açıklamanın yapılması zaruri hale gelmiştir. Hukuk müşavirliğimizce, bu asılsız iddiaları yayan kişi ve kurumlar hakkında gerekli yasal süreçler başlatılmıştır. Üniversitemizin ve Rektörümüzün itibarını korumak adına tüm hukuki haklarımız kararlılıkla takip edilecektir."

Kaynak: AA

Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı... Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...
Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi
Gana’da tekne faciası: 9 kişi hayatını kaybetti Gana'da tekne faciası: 9 kişi hayatını kaybetti
Şehirde bayram havası var Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor Şehirde bayram havası var! Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor
Beşiktaş’taki terör saldırısında gözaltı sayısı 16’ya yükseldi Beşiktaş'taki terör saldırısında gözaltı sayısı 16'ya yükseldi
Kastamonu’da kayıp Arzu’dan 10 gündür haber alınamıyor Kastamonu'da kayıp Arzu'dan 10 gündür haber alınamıyor

23:16
Sergen Yalçın: Kupa hedefimiz var
Sergen Yalçın: Kupa hedefimiz var
22:55
İran müzakere heyeti, ABD tarafıyla görüşmeler yapmak üzere Pakistan’ın başkenti İslamabad’a ulaştı
İran müzakere heyeti, ABD tarafıyla görüşmeler yapmak üzere Pakistan’ın başkenti İslamabad’a ulaştı
22:54
Sami Uğurlu’dan Beşiktaşlı yıldıza övgü: Çok büyük oynadı
Sami Uğurlu'dan Beşiktaşlı yıldıza övgü: Çok büyük oynadı
21:33
İspanya’dan Netanyahu’nun tehditlerine sert yanıt
İspanya'dan Netanyahu'nun tehditlerine sert yanıt
21:27
Maaşına kızdı, dev depoyu yaktı: O anları sosyal medyada paylaştı
Maaşına kızdı, dev depoyu yaktı: O anları sosyal medyada paylaştı
19:12
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 23:19:45. #.0.4#
