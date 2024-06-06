Şırnak Valiliği ile İstanbul Sanayi Odası arasında Mesleki Eğitim İş Birliği Projesi protokolü imzalandı

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Şırnak Valiliği ile İstanbul Sanayi Odası (İSO) arasında "Mesleki Eğitim İş Birliği Projesi" kapsamında protokol imzalandı.

Protokolün imza töreni, Şırnak Valisi Cevdet Atay ve İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ın katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Vali Atay, törende yaptığı konuşmada, protokol ile sağlanacak işbirliği sayesinde yatırımcıların bölgeye gelerek istihdama büyük katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

Kentin ciddi anlamda avantajları olduğunu ifade eden Atay, "Geçmişte terörle anılan şehir, bugün güvenli. İnşallah İstanbul Sanayi Odasının buraya yatırımları söz konusu olacak." dedi.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan da İstanbul'da meslek liselerine yönelik başlatılan projenin başka şehirlere taşınması noktasında ilk örneği Şırnak'ta mesleki eğitim protokolü imzalayarak sağladıklarını bildirdi.

Bahçıvan, şunları kaydetti:

"Sanayicilerimizin gönüllü bir şekilde meslek liseleriyle birlikte çalışmasını Şırnak ve ilçelerine nasıl taşıyabiliriz noktasında bir model başlatıyoruz. Bizzat Milli Eğitim Bakanı'mızın ve İl Milli Eğitim Müdürü'müzün bilgisi dahilinde olan bir proje olacak. Bu konudaki deneyimlerimizi ve İstanbul'daki meslek liseleriyle iş yapma kültürünü bölgeye taşıyacağız. Geleceğimizin en büyük kazancı ve teminatı olan gençlerimizi meslek sahibi edebilmek adına İstanbul tecrübesini bu bölgeye aktarmış olacağız. Bu proje bir okul yapmaktan daha ziyade var olan okulları nasıl geliştirebiliriz noktasındaki hayalimiz ve vizyonumuzdur."

Konuşmaların ardından iş birliği protokolü imzalandı.

İSO heyeti daha sonra Cizre Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti. Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ömer Faruk Yıldırım ile görüşen Bahçıvan, ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Bahçıvan, İstanbul'dan bölgeye gelerek kentin heyecanına ve kalkınmasına şahit olmak istediklerini belirtti.

"İstanbul'da huzurlu olmanın yolu Cizre'de mutlu olmaktan geçiyor. Eğer İstanbul'da huzurlu ve mutlu yaşamak istiyorsak Cizre huzurlu ve mutlu olmalı, Cizre'deki gençler huzurlu olmalı, Cizre'deki gençler gelecek adına umut beslemeli. Bu umudun ilk tohumlarını atmak adına bir sorumluluğumuz var." diyen Bahçıvan, bu tohumları ektiklerinde bundan gurur duyacaklarını ifade etti.

Programlara, İSO Meclis Başkanı Ender Yılmaz, İSO Yönetim Kurulu Başkan yardımcıları İrfan Özhamaratlı ve Cemal Keleş, İSO Yönetim Kurulu Sayman üyesi Sultan Tepe, Yönetim Kurulu üyeleri Kemal Akar, Vehbi Canpolat, Hüseyin Çetin, Faruk Sarı, Murat Çökmez ve meclis üyeleri, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Osman Geliş ile Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mesut İverendi katıldı.