Şırnak Valiliği, yarın sağanak yağışa karşı uyarıda bulundu - Son Dakika
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Şırnak Valiliği, yarın sağanak yağışa karşı uyarıda bulundu

Şırnak Valiliği, yarın sağanak yağışa karşı uyarıda bulundu

Şırnak Valiliği, yarın merkez ve 4 ilçede beklenen sağanağa karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu. Yapılan paylaşıma göre, yarın sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra kentin batısında merkez, Cizre, İdil, Güçlükonak ve Silopi ilçelerinde gün boyu aralıklarla devam etmesi beklenen yağış nedeniyle, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

03.05.2024 18:48
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Şırnak Valiliği, yarın merkez ve 4 ilçede beklenen sağanağa karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, yarın sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Öğle saatlerinden sonra kentin batısında merkez, Cizre, İdil, Güçlükonak ve Silopi ilçelerinde gün boyu aralıklarla devam etmesi beklenen yağış nedeniyle, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA

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