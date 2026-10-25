Sırpsındığı Savaşı anısına Edirne'de karanfiller bırakıldı ve 4 kilometre yüründü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Sırpsındığı Savaşı anısına Edirne'de karanfiller bırakıldı ve 4 kilometre yüründü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sırpsındığı Savaşı anısına Edirne\'de karanfiller bırakıldı ve 4 kilometre yüründü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sırpsındığı Savaşı'nın anısını yaşatmak için Edirne'de düzenlenen anma yürüyüşü, Sarayakpınar köyündeki anıta karanfil bırakılmasıyla başladı. Programda katılımcılar Türk bayraklarıyla Sarayakpınar'dan Büyükismailçe'ye kadar 4 kilometre yürüdü.

EDİRNE'de, Osmanlı İmparatorluğu'nun Haçlılara karşı kazandığı Sırpsındığı Savaşı'nın anısını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla anma yürüyüşü gerçekleştirildi. Savaşın yapıldığı Sarayakpınar köyündeki anıta karanfiller bırakıldı, programa katılanlar ellerinde Türk bayraklarıyla 4 kilometre yürüdü.

Edirne Belediyesi ile Plastik Sanatlar Topluluğu Derneği iş birliğinde, kentin tarihi ve kültürel mirasında önemli yere sahip Sırpsındığı Savaşı dolayısıyla anma yürüyüşü düzenlendi. Osmanlı İmparatorluğu'nun Haçlılara karşı kazandığı ilk büyük muharebe olma özelliğini taşıyan savaşın meydana geldiği kent merkezine bağlı Sarayakpınar köyünde gerçekleştirilen programa çok sayıda davetli katıldı. Program, köy merkezinde bulunan Sırpsındığı Anıtı'na karanfil bırakılmasıyla başladı.

'ÇOCUKLARIMIZA BU ZAFERİ ÖĞRETMEMİZ LAZIM'

Törende konuşan Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi, Plastik Sanatlar Derneği Başkanı Prof. Dr. Kerem İşcanoğlu, benzer etkinlikleri daha fazla yapmak istediklerini söyleyerek, "Sırpsındığı Savaşı'nı öğrenmek bana bu bölgeyle ilgili daha çok yaşamak için keyif verdi. Hayatıma bir enerji kattığını düşünüyorum. Buraların aslında insanlarla dolup taşması lazım. Bu köylerin, bu alanların aidiyet açısından taşması lazım. Bu da benim için çok önemli. Arkada gördüğünüz sırt sadece Sırpsındığı'nda değil, aynı zamanda da Balkan Savaşları'nın en önemli tepelerinden bir tanesi Kartaltepe'ye ev sahipliği yapıyor. Çok fazla şehidimiz olan bir tepe. Çok da stratejik bir yer. Bu tarz kent farkındalığı yaratacak, kentimize aidiyet kuracak etkinlikleri daha çok yaratmak istiyoruz ama bundaki muhtaç olduğumuz kudret galiba damarlarımızdaki kanda mevcut. Hep böyle düşünmeliyiz. Hiçbir zaman kimseden beklememeliyiz. Temel öğüdümüz de bu olsun. Çocuklara zaferi öğretmenimiz lazım. Onun için Sırpsındığı'nı daha çok vurgulamamız lazım. Zaferlerimizi daha çok vurgulamamız lazım. Biz Haçlıları bir kere durdurmadık, çok kez durdurduk" dedi.

'EMEĞİ GEÇENLERE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM'

Anma etkinliğinin düzenlenmesinde fikir sahibi olan yerel tarihçi, araştırmacı-yazar Bahri Berberoğlu ise "Osmanlı İmparatorluğu binlerce kişilik ordusuyla büyük Haçlı ordusunu perişan ederek, büyük bir bozguna uğratarak Türklerin Rumeli'de, Balkanlar'da kalmasını garanti etmiş oldu. İşte bugün, bu anlamlı günde bizi buraya toplayan, emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Bu mutlu günü gördüğüm için gerçekten çok heyecanlıyım" diye konuştu. Konuşmaların ardından etkinliğe katılanlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Sarayakpınar köyünden, Büyükismailçe köyüne kadar 4 kilometre anma yürüyüşü gerçekleştirdi.

Kaynak: DHA
Kültür SanatEdirneGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
İstanbul Barosu Genel Kurulu’nda Kaboğlu’nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda Kaboğlu'nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi
Yanartaş’ın bazı alev çıkışları söndü, diğer noktalarda yanma sürüyor Yanartaş'ın bazı alev çıkışları söndü, diğer noktalarda yanma sürüyor
Tarlada bulduğu 156 milyon yıllık miras elde kaldı Tarlada bulduğu 156 milyon yıllık miras elde kaldı
Ankara’da korkunç kaza 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Ankara'da korkunç kaza! 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Karolin Fişekçi yıllar sonra tribüne döndü Karolin Fişekçi yıllar sonra tribüne döndü
Artvinli emekli tedavi için iki arabasını sattı: Her ay ilaca 5-6 bin lira veriyor Artvinli emekli tedavi için iki arabasını sattı: Her ay ilaca 5-6 bin lira veriyor
Amatör ligde 11 taklalı gol sevinci: Osman Ismak serbest vuruştan attığı golü böyle kutladı Amatör ligde 11 taklalı gol sevinci: Osman Ismak serbest vuruştan attığı golü böyle kutladı
15:58
Görüntü Paris’ten Protestolar sırasında evi harabeye çevirdiler
Görüntü Paris'ten! Protestolar sırasında evi harabeye çevirdiler
15:47
1. Lig’de inanılmaz maç 90. dakikadan sonra neler oldu neler
1. Lig'de inanılmaz maç! 90. dakikadan sonra neler oldu neler
15:38
Cenaze dönüşü korkunç son 22 kişi hayatını kaybetti
Cenaze dönüşü korkunç son! 22 kişi hayatını kaybetti
15:14
Sipariş bebek çetesinde ülke ülke fiyat pazarlığı: Gürcistan, Amerika fazla verir
Sipariş bebek çetesinde ülke ülke fiyat pazarlığı: Gürcistan, Amerika fazla verir
15:00
Eski AK Parti Milletvekili Ertan Aydın için yakalama kararı
Eski AK Parti Milletvekili Ertan Aydın için yakalama kararı
14:38
Jose Mourinho’dan Barcelona maçı öncesi Arda Güler kararı
Jose Mourinho'dan Barcelona maçı öncesi Arda Güler kararı
14:26
Sloganlar eşliğinde oyunu kullandı Kaboğlu’ndan ilk mesaj
Sloganlar eşliğinde oyunu kullandı! Kaboğlu'ndan ilk mesaj
14:25
Oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın babası Mevlan Düzyatan için Karşıyaka’da cenaze töreni düzenlendi
Oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın babası Mevlan Düzyatan için Karşıyaka'da cenaze töreni düzenlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2026 16:07:44. #.0.3#
SON DAKİKA: Sırpsındığı Savaşı anısına Edirne'de karanfiller bırakıldı ve 4 kilometre yüründü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei