Sırrı Süreyya Önder'e Suikast Girişimi

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Doğan'ın konuşmasında öne çıkan konu başlıkları şöyle:

"Zor bir basın toplantısı bizim içinde. Malum sevgili arkadaşımız, yoldaşımız, İstanbul Milletvekilimiz, Meclis Başkanvekili, İmralı Heyeti üyesi, sinemacı, sanatçı, çoğumuzun arkadaşı, yoldaşı, abisi, babası, sevgili Sırrı Süreyya Önder'in ardından buluşabileceğimiz ve konuşabileceğimiz hiçbirimizi hiçbir an aklının ucundan bile geçmedi. Diyeceksiniz ki bu kadar tarihsel bir dönemde bu kadar tarihsel bir rol üstlenmiş birini kaybedeceğimizi düşünemedik. Dolayısıyla çok zor ve ağır bir basın toplantısı. Acımız çok taze, yükümüz çok ağır. Yine diyeceksiniz ki bu kadar kolaylaştırıcı biri bu kadar tüy kadar hafif kılarak olaylarar yaklaşan ve tüm hayatını da bu uğurda ortaya koyan biri nasıl bu kadar ağır bir yük bıraktı giderken.

"Düzenek Ankara'da makam aracında bulundu"

Söz konusu olay 2 Nisan'da Ankara'da gerçekleşti. Ankara'da oturduğu evin sitesinin güvenlik görevlisi getirdiği araç garaja park edilirken gelen seslerden şüphelenerek lastikleri kontrol etmiş ve lastikleri kontrol edilince keskin bir düzeneğin yerleştirildiği tespit edilmiş. Bir metal çubuktan bahsediyoruz. Aracın lastiğine yerleştirilen bir düzenekten bahsediyoruz. Bu düzenek lastiğini yırtıp patlatabilecek bir keskinlikte. Bir metal çubuk düşünün lastiğini kesip patlatabilecek bir düzeneğe sahip. Akabininde Sırrı Süreyya Önder hem partimize hem de yetkililere gerekli bilgilendirmeyi yaptı. Konunun hassasiyeti malumunuz. O nedenle daha kapsamlı geniş araştırma ve inceleme yürütme kapasitesine sahip güvenlik yetkililerine hemen intikal ettirildi. Ayrıca söz konusu düzenek de yetkililere teslim edildi ve tabiiki gerekli tüm tedbirler alındı.

"Sırrı Süreyya Önder olayın istismar edilmesini istemedi"

Yalnız bunun bugüne kadar kamuoyu ile paylaşılmamış olması da dünden bu yana tartışıldı. Bu kamuoyunu açık bir biçimde inceleme, araştırma süreci, şeffaf bir biçimde yürütülmedi diye soranlara da buradan bir daha yanıt vermiş olalım. Bir kere sevgili arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder olayın istismar edilmesini istemedi. Hepiniz barışa dair, bu sürece dair sözlerini tanıdınız. Bu ciddiye almamak, bu gerekli tedbirleri almamak, bu ihmankarlık olarak değerlendirilmemeli. Aksine bu olay çok büyük bir ciddiyetle, titizlikle takip edildi ve bu konuya ilişkin verdiğimiz karar da kamuoyuyla paylaşılmama kararı, kendisinin ve partimizin ortak bir şekilde aldığı bir karar oldu. Kamuoyunu paniğe sürüklemek istemedi. Dolayısıyla karşılıklı alınmış bir karar gereği bu süreci açıklama yapmadan takip ettik.

"Toplumsal kaygıları arttırmaması için suikast açıklanmadı"

Tekrar ediyorum bu bir ihmalkarlık ya da tedbirsizlik değildir. Bir de şu tartışılıyor, hangi araç? Makam aracı olduğu için de Meclis Başkanvekili olması sıfatıyla da takdir edersiniz ki farklı işleyen birtakım güvenlik protokolleri de söz konusu. İşte bu protokoller de dikkate alınarak bu olay çok büyük bir titizlik ve hassasiyetle takip edildi. Yani ilgililere gerekli bilgiler yine düzenekle dahil olmak üzere söz konusu metal çubuk da dahil olmak üzere hem bu olayın aydınlatılması talep edildi hem de o düzenek kendilerine teslim edildi. Yani devletin ilgili birimlerinin bilgisi var ve kendilerinin sorumluluğunu da ilerliyor bu süreç. Yine inceleme ve araştırma sürecinin, kamuoyunu paniğe sürüklemeden sağlıklı bir biçimde yürümesi, toplumsal kaygıları arttırmaması, barış sürecinin hassasiyetleri dolayısıyla değerlendirmeleri yapılırken süreç boyunca hem güvenlik hem de siyasi sorumluluğu gereği olarak ilgili mercilerle de temasımız kestirmedi. Ancak şu ana kadar elimize ulaşmış, size dün yaptığımız yazılı açıklama şu anda benim verdiğim bilgiler dışında herhangi bir bilgi yok. Bu süreçle ilgili yeni bir gelişime olursa kamuoyula açık bir şekilde paylaşacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın.

"PKK'nin kongresini topladığını duyurması an meselesi"

PKK'nin kongresini topladığını duyurması an meselesi. Yani her an kongrenin toplandığını duyurabilir PKK. Bunu buradan sizinle paylaşmak isterim ve biz de bu tarihi adımı, bu tarihi kararı hepimiz çok büyük bir ciddiyet ve önemle bekliyoruz. Bundan çok büyük bir önemle beklediğimizi ifade ettiğimiz zamanın üzerinden haftalar geçti biliyorsunuz. 27 Şubat çağrısından hemen sonra PKK'dan bu çağrının gerekliliklerini yerine getireceklerine dair bir açıklamaydı. Hemen bir mesela ateşkes açıklaması yapmışlardı ve biz yine buradan, bir MYK sonrası sizlerle buluştuk ve hem sizlere hem de sevgili Türkiye halklarına şunu söyledik, 'Biz bu kararı çok büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Bu tarihsel fırsatın kalıcı hale getirilmesi gerekiyor. Silahların değil, sözün konuşması gerekir ve silahların tümden devre dışı bırakılması için sözün konuşması için siyasete çok büyük sorumluluklar düşüyor. Herkes cesaretle bu sorumluluğu taşımalı, bunun için gönüllü olmalı, sahip çıkmaya çalıştığımız şey Türkiye'nin geleceğidir 'dedik. Bugün yine bunu söylüyorum.

"Sayın Cumhurbaşkanı'nın da konuya ilişkin açıklaması siyasete çok büyük görevler düşeceğine ilişkin"

Evet doğru PKK'nın kongresini topladığını duyurması an meselesi. Bu önemli bir adım. Ancak bu adımın sonrası da önemli olacak. Kamuoyuna yansıdığı kadarıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın da konuya ilişkin açıklaması siyasete çok büyük görevler düşeceğine ilişkin. Biz DEM Parti olarak yineliyoruz. Biz ilk gün de söyledik hepimizin ortak bir şekilde soluklanabileceği, eşit, adil, kalıcı bir barışın sağlandığı demokratik toplum tahayyülümüzün gerçekleşmesi için Türkiye için üzerimize düşen tüm sorumluluğu cesaretle, özveriyle ve kararlılıkla yapmaya hazırız. Zaten bu konudaki gayretimiz, çabamız, geçmişimiz, bugünümüz ve yarına dair vizyonumuz, projeksiyonumuz da ortada sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla tekrar hatırlatalım, 'gelişebilecek her olumlu adım bir sonraki olumlu adımı çalınacaktır' demişti Adalet ve Kalkınma Partisi Sözcüsü yaptığı son açıklamalardan birinde. Umudumuz ve temennimiz her olumlu adımın olumlu adımlarla kalıcı hale getirilmesi, desteklenmesi ve bunun için de gerekli tabii ki yasal hazırlıklarında, siyasi ve hukuki zemininde oluşturulması. Burada tekrar ediyorum, siyasete çok büyük görevler düşüyor. Sağından soluna en geniş yerlerde hem siyasete hem topluma bu kararın duyurulmasından sonra özellikle Bu tarihi adımı çünkü toplum da bekliyor. Bu kararı, bu tarihsel fırsatın kalıcı hale dönüşmesini toplumun da beklediğini yine sevgili Sırrı Süreyya Önder'in şifa nöbetinde de gördük, kendisine veda ederken de gördük. İşte şimdi buna sahip çıkmanın zamanı."

(Sürecek)