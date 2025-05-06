Sırrı Süreyya Önder'e Taziye Ziyareti - Son Dakika
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Sırrı Süreyya Önder'e Taziye Ziyareti

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AK Parti Diyarbakır İl Başkanı İler, Önder'in vefatı dolayısıyla taziye ziyaretinde bulundu.

06.05.2025 13:35
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Haber: Ahmet ÜN - Kamera: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler, DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatı nedeniyle partisinin Diyarbakır İl Başkanlığına taziye ziyaretinde bulundu. İler, "Sırrı abi, silahların bir an önce gömülmesi için var gücüyle mücadele etti, çaba gösterdi" dedi.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 3 Mayıs'ta yaşamını yitiren Önder için DEM Parti Diyarbakır İl Başkanlığına taziye ziyaretleri sürüyor.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler ve beraberindeki parti yöneticileri de DEM Parti'yi ziyaret ederek, başsağlığı dileklerini iletti.

"Silahların bir an önce gömülmesi için var gücüyle mücadele etti"

DEM Partililer tarafından karşılanan İler, Sırrı Süreyya Önder için Kuran-ı Kerim'den ayetler okudu. Kürtçe başladığı konuşmasını Türkçe sürdüren İler, şunları söyledi:

"Doktorlar, Allah razı olsun, çabaladılar ama gelin görün mukadderat demek ki böyleydi. Allah'ın kanunu değişmez. Değişme imkanı olsaydı buna en layık olan efendimiz olacaktı. Niye bizi daha fazla derinden üzdü? Çünkü daha önce de hem o güzel esprileriyle hem o güler yüzüyle herkes tarafından zaten sevilen bir insandı. Allah rahmet eylesin. Ama son zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koydukları iradeyle ve Sayın Bahçeli'nin deklare ettiği süreçle ilgili canıgönülden o çabalarına hepimiz şahit olduk. O barış çabalarına, silahların bir an önce gömülmesi için var gücüyle Sırrı abi mücadele etti, çaba gösterdi. Rabbim o çabalarını, o verdiği mücadeleyi amel-i salih olarak onunla beraber kabrinde ona arkadaş eylesin. Kabrini cennet bahçelerden bir bahçe eylesin."

"Sırrı abinin çabası galip gelecek"

Sırrı Süreyya Önder'in şu an sürdürülen diyalog sürecinde önemli bir isim olduğunu dile getiren İler, "41 yıldır bu topraklarda maalesef kan vardı, göz yaşı vardı. Ama bu seferki irade hepimizde öyle çok güzel izler bıraktı şimdiden. Hepimizde belli kanaatler oluştu. Bu şekilde Allah'ın izniyle neticelenmesi için hepimize de beklentiler oluşturdu. Aşkları meşhur olan Mem ile Zin var. Cizre'deler, mekanları cennet olsun. Fakat onların bir araya gelmesine engel olan Bekolar vardı maalesef. Fakat biz inanıyoruz ki Allah'ın izniyle bu sefer Mem ile Zin'in aşkı galip gelecek. Sırrı abinin çabası galip gelecek, Bekolar yenilecektir" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Sırrı Süreyya Önder'e Taziye Ziyareti - Son Dakika

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