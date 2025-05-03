Sırrı Süreyya Önder'e Taziye Ziyaretleri Devam Ediyor

(İSTANBUL) - TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybetmesinin ardından aralarında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da olduğu çok sayıda siyasetçi, sanatçı taziyelerini sunmak için Florence Nightingale Hastanesi'ne geldi.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybetmesinin ardından çok sayıda siyasetçi ve sanatçı, Florence Nightingale Hastanesi'ni ziyaret etti. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti Milletvekili Van Milletvekili Pervin Buldan hastaneye ilk gelen siyasetçiler oldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İstanbul Valisi Davut Gül, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, sanatçı Ahmet Mümtaz Taylan taziye için hastahaneye gelen isimler arasında yer alırken, eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner ise ziyaret sırasında hastane önünde bulunan kişiler tarafından yuhalandı. Metiner'in yuhalanmasının ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, hastane önünde sohbet ettiği vatandaşları sakinleştirdi.

Öte yandan 19.15'ten itibaren Önder ailesi, taziyeleri Şişli'de bulunan Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde kabul etmeye başladı. Taziyeye gelenler arasında Cumartesi Anneleri de yer aldı.

Hastanenin önünde konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Sanatçı kimliğinde zarafetini ve nezaketini siyasetiyle yansıttı. Onun yönettiği TBMM oturumları gerginlikten uzak tebessümle biten oturumlar oldu. Vefat etmeden önce bütün süreçlerde birçok kez bir araya geldik. Samimi gayretine ben şahidim. Dilinden hiçbir zaman gerginlik, şiddet ifadeleri çıkmadı. Hep dua ediyorduk. O günden bugüne hep dua ettik. Acı haberi alınca yüreğimizden bir şeyler koptu. Allah mekanını cennet eylesin ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.