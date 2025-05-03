Milletvekili, yazar, sinemacı ve siyasetçi Sırrı Süreyya Önder, yaşamını yitirdi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncay Bakırhan ve Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder, Şişli'de bulunan Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde taziyeleri kabul etti.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti. Uzun yıllar kültür-sanat ve siyaset alanında aktif olarak yer alan Önder'in vefatı, başta siyasi çevreler olmak üzere sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu. Sırrı Süreyya Önder için taziye kabulü, Şişli'de bulunan Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde gerçekleştirildi. Taziyeleri, Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder ile birlikte DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncay Bakırhan kabul etti. Çok sayıda kişi kültür merkezine gelerek taziyelerini iletti.