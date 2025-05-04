Sırrı Süreyya Önder İçin Gıyabi Cenaze Namazı - Son Dakika
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Sırrı Süreyya Önder İçin Gıyabi Cenaze Namazı

Diyarbakır'da Sırrı Süreyya Önder için gıyabi cenaze namazı kılındı, halk matemde bir araya geldi.

04.05.2025 17:59
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1) SIRRI SÜREYYA ÖNDER İÇİN DİYARBAKIR'DA GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

İSTANBUL'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Diyarbakır'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle dün hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Diyarbakır'da, Halkın Demokrasi Derneği (Halk-Der) öncülüğünde gıyabi cenaze namazı kılındı. Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Asri Mezarlığı'nda kılınan gıyabi cenaze namazına kentteki siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının ardından açıklamalarda bulunan Halk-Der Genel Başkan Vekili Emrah Altun, " Türkiye'de Türk ve Kürt halklarının kardeşliğinde aktif rol üstlenen Sırrı Süreyya Önder, hakkın rahmetine kavuştu. Kendisi, barış mücadelesi için bir elçi olarak yaşamını sürdürdü. Diyarbakır halkı olarak bugün matem gününde onunla beraber olmak istedik. Gözü arkada kalmasın, bıraktığı yerden bayrağı yükselteceğiz. Kendisine rahmet diliyoruz. Halkımızın başı sağ olsunö dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sırrı Süreyya Önder İçin Gıyabi Cenaze Namazı - Son Dakika

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