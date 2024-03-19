Sırrını Biliyorum Filminin Galası Bursa\'da Yapıldı

Yönetmen koltuğuna Battal Karslıoğlu'nun oturduğu, "Sırrını Biliyorum' filminin galası, Bursa Osmangazi'de sinemaseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.
Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi Sinema Kino'da yapılan gösterimde, filmin oyuncuları Timur Acar, Didem Balçın, Beren Gençalp, Eda Özerkan Kahraman Sivri, Mihriban Er, Alihan Türkdemir, Alper Atak ve Soner Türker ile yönetmen ve yapımcılar hazır bulundu.
Yapımcılığını Trio Pictures/ Ali Ertem ve Veysel Dalgıç'ın üstlendiği filmin senaryosunu, Karslıoğlu ile Ebru Erdemoğlu kaleme aldı.
Gösterim öncesi gazetecilein sorularını yanıtlayan başrol oyuncusu Timur Acar, büyük bir heyecan içinde olduklarını belirterek, "Sırrını Biliyorum filmimiz 22 Mart'tan itibaren sinemalarda. Herkesi filmimizi izlemeye sinemalara bekliyoruz. Bugün Bursa'dayız. Galamız için toplandık. Hepimiz buradayız." dedi.
"Senaryoyu okuduğumuzda çok etkilendik"
Oyuncu Didem Balçın, filmin duygusal yoğunluğuna işaret ederek, "Biz senaryosunu okuduğumuzda çok etkilendik. İnşallah perdeye de yansımıştır. Battal hocamız çok güzel çekti. Beren, meslektaşımız diyorum kendisine, oyuncu olarak güzel bir performans sergiledi. Burada olan olmayan bütün oyunculara da çok teşekkür ediyoruz. Perdede o duygusallığı seyircimize de aktarabilecek miyiz? Onu umutla bekliyoruz. Heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.
Filmde başrolü paylaşan çocuk oyuncu Beren Gençalp de senaryonun çok güzel olduğunu dile getirerek, "Çok duygusal ve aksiyon dolu bir film oldu. Aslında bir kız çocuğunun çaresizliğini de izlemiş olacaksınız. Umarım izlerken siz de bizim kadar duygusal ve mutlu olursunuz. İnanırsanız, inanılmaz değildir."
Oyuncu Alper Atak, filmi izlemeye gelenlere teşekkür ederek, şunları söyledi:
"Gerçekten birbirinden kıymetli oyuncuların çok güzel yorumlarıyla güzel bir hikayeye hep birlikte hayat verdik. Umarım sizler de çok beğenirsiniz. Sinemamızın zor dönemlerinde, böyle filmlerin olması belki sinemaya önemli bir katkı sağlayacak. Burada da yapımcımız Ali Bey'in gerçekten hayallerinin peşinden koşması ve inanarak, zorluklara rağmen sinemaya katkı sağlaması çok kıymetli. Bizler de bu projede olmaktan çok mutluyuz. Umarız sizler de filmi beğenirsiniz."
Çok güzel ve duygusal bir film olduğunun altını çizen oyuncu Eda Özerkan, kendisinin de çekimler sırasında çok keyif aldığını vurguladı.
"İnanırsak inanılmaz değildir"
Oyuncu Kahraman Sivri filmin 4-5 yıllık hikayesi olduğunu aktararak, "Battal ilk paylaştığında, senaryoyu okuduğumda çok beğendim. Farklı bir senaryo akışı vardı ve son zamanlarda izlediğiniz diğer filmlerden biraz daha farklı bir şey seyredeceksiniz. Ona inandım. Çok güzel, çok keyif alacağınız bir film izleyeceksiniz. Herkese tavsiye ediyorum." dedi.
Oyuncu Mihriban Er de "Filmimiz, çok güzel hikayesi ve şahane kadrosu olan bir film. 'İnanırsak inanılmaz değildir' ne güzel değil mi? İnancımızı kaybetmiyoruz. Son nefesimize kadar inancımızı kalbimizde tutuyoruz. Bu filmde de bunu göreceğiz." değerlendirmesini yaptı.
Yönetmen Battal Karslıoğlu ise filmin kitap uyarlaması olduğuna işaret ederek, "Güzel bir film izleyeceksiniz. İnşallah bahtı açık olur. Orijinal bir hikaye. Ebru Erdemoğlu ile yazdık hikayeyi. Oyuncu arkadaşlarım çok sahiplendi ve çok isteyerek oynadı." dedi.
Küçük bir kız çocuğunun gerçekleşmesini istediği hayalleri için yaşadığı zorlu süreci ele alan filmin konusu şöyle:
"Beynindeki tümör nedeniyle ölümle burun buruna gelen annesini bir vampirin ısırmasını ve ölümsüz olmasını sağlamak isteyen Nora, neyin içine girdiğinin farkında değildir. Karanlık geçmişinden kurtulmaya çalışan ve kendine yeni bir hayat kurmaya çalışan Kenan'ın tek hayali, akıl hastanesinde yatan annesini alarak uzaklara gitmektir. Kendisini vampir zanneden minik kızın hayalini yerle bir etmemekle, bir türlü peşini bırakmayan geçmişi arasında kalan Kenan, bir karar vermek zorunda kalır."
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