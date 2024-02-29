Sis içinde kalan 1915 Çanakkale Köprüsü hayran bıraktı - Son Dakika
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Sis içinde kalan 1915 Çanakkale Köprüsü hayran bıraktı

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle dron ile görüntülenen 2023 metre orta açıklığıyla dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü görüntüsüyle büyüledi. Sis içinde adeta kaybolan 1915 Çanakkale Köprüsünün kuleleri dron ile görüntülere yansıdı. Sis bulutu içinde adeta kaybolan 1915 Çanakkale Köprüsü görüntüsüyle adeta hayran bıraktı.

29.02.2024 11:27  Güncelleme: 11:29
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Sis içinde kalan 1915 Çanakkale Köprüsü hayran bıraktı

1915 Çanakkale Köprüsü sis içinde kayboldu

ÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle dron ile görüntülenen 2023 metre orta açıklığıyla dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü görüntüsüyle büyüledi. Sis içinde adeta kaybolan 1915 Çanakkale Köprüsünün kuleleri dron ile görüntülere yansıdı.

Çanakkale'de dün akşam saatlerinde başlayan ve gece etkisini arttıran sis, kentte sabahın ilk ışıklarıyla beraber etkisini sürdürmeye devam ediyor. Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle dron ile görüntülenen 2023 metre orta açıklığıyla dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü görüntüsüyle büyüledi. Sis içinde adeta kaybolan 1915 Çanakkale Köprüsünün kuleleri dron ile görüntülere yansıdı. Sis bulutu içinde adeta kaybolan 1915 Çanakkale Köprüsü görüntüsüyle adeta hayran bıraktı.

Sis içinde kalan 1915 Çanakkale Köprüsü hayran bıraktı
Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Sis içinde kalan 1915 Çanakkale Köprüsü hayran bıraktı - Son Dakika
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